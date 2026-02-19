«Παιχνίδια πολέμου» στη Μέση Ανατολή: Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ, Iράν για ενδεχόμενη σύρραξη

Η ραγδαία ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ έχει την επιλογή να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης και του Πενταγώνου, αφήνοντας τον Λευκό Οίκο αντιμέτωπο με επιλογές υψηλού διακυβεύματος, είτε πρόκειται για διπλωματία είτε για πόλεμο.

Ο Τραμπ δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι αποφασίσει το πώς θα προχωρήσει. Ωστόσο, η προσπάθεια για τη συγκρότηση μιας στρατιωτικής δύναμης ικανής να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του και τις συνοδευτικές θέσεις εκτόξευσης συνεχίστηκε αυτή την εβδομάδα παρά τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης την Τρίτη, με το Ιράν να επιδιώκει δύο εβδομάδες για να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις για μια διπλωματική επίλυση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απαιτήσει από το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας να μην εμπλουτίσει περαιτέρω ουράνιο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εν τω μεταξύ που θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια πιθανή επίθεση, πιέζει για δράση που θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Iρανοί στρατιώτες σε στάση προσοχής κατά τη διάρκεια άσκησης στον Περσικό Κόλπο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026. (Sepahnews μέσω AP) Sepahnews

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή εδώ και εβδομάδες, έχουν κάνει περισσότερες προετοιμασίες για έναν πιθανό πόλεμο και η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ μεταφέρθηκε για την Κυριακή από την Πέμπτη, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους άμυνας.

Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για τις προοπτικές επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι έμμεσες συνομιλίες της Τρίτης στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν με αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε συμφωνία σε ένα «σύνολο κατευθυντήριων αρχών». Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές σημείωσαν πρόοδο, αλλά πρόσθεσαν ότι παραμένουν μεγάλα κενά.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι το Ιράν πρέπει να τηρήσει τους όρους του ή να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Ωστόσο, μια άλλη επίθεση, οκτώ μήνες μετά από έναν 12ήμερο πόλεμο στον οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε όλο το Ιράν, θα μπορούσε ενδεχομένως να ενέχει σημαντικούς κινδύνους, με το Ιράν να απαντάει πιθανότατα με άγριο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ και στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Για έναν πρόεδρο που εξελέγη υποσχόμενος να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από πολέμους, ο Τραμπ εξετάζει τώρα την έβδομη αμερικανική στρατιωτική επίθεση σε άλλη χώρα τον τελευταίο χρόνο και τη δεύτερη εναντίον του Ιράν. Τον περασμένο Ιούνιο, αφού χτύπησε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο Τραμπ δήλωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε «εξαλειφθεί». Αλλά τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πίσω τον αμερικανικό στρατό για να συνεχίσει το έργο.

Αλλά σε αντίθεση με την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, οι στόχοι του Τραμπ είναι τώρα λιγότερο σαφείς. Η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ περιλαμβάνει δεκάδες δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού, που έχουν σπεύσει στην περιοχή από την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, περισσότερα από 50 επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη και δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, μαζί με τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά, καταδρομικά και υποβρύχια, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος ήταν πάντα πολύ σαφής, ωστόσο, σε σχέση με το Ιράν ή οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη του επιλογή και το Ιράν θα ήταν πολύ σοφό να κάνει μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ και με αυτήν την κυβέρνηση», δήλωσε χθες η Καρολάιν Λίβιτ, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου. «Σκέφτεται πάντα τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του στρατού μας, του αμερικανικού λαού, και έτσι λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά τη στρατιωτική δράση», πρόσθεσε.

Στο Ισραήλ, οι δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές προετοιμασίες για την πιθανότητα κοινής επίθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που δεν έχει ληφθεί απόφαση για το εάν θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίθεση. Είπαν ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την πραγματοποίηση ενός σοβαρού πλήγματος σε διάστημα αρκετών ημερών με στόχο να αναγκαστεί το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τις οποίες μέχρι στιγμής δεν έχει θελήσει να κάνει.

Η συσσώρευση αμερικανικών δυνάμεων υποδηλώνει μια σειρά πιθανών ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, αποθηκών αποθήκευσης πυραύλων, πυρηνικών εγκαταστάσεων και άλλων στρατιωτικών στόχων, όπως το αρχηγείο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Η τελική απόφαση για το εύρος των στόχων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Τραμπ, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις κοντά στο Ιράν, σε αυτό που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «αρμάδα». Ο Τραμπ καλείται να αποφασίσει τώρα σύμφωνα με πληροφορίες αν θα αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν αξιωματούχοι. Αλλά σε αντίθεση με τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενώθηκαν με το Ισραήλ στην επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, οι στόχοι του προέδρου είναι λιγότερο σαφείς.

Η αρμάδα περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο συνοδεύεται από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν δύο από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Τα πολεμικά πλοία φέρουν επίσης συστήματα αεράμυνας. Τα stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τα επιθετικά αεροσκάφη F/A-18 του αεροπλανοφόρου βρίσκονται σε απόσταση βολής από δεκάδες στόχους στο Ιράν, εάν ο Τραμπ τα διατάξει να αναλάβουν δράση.

Το αεροπλανοφόρο USS Lincoln εθεάθη σε δορυφορικές εικόνες στα ανοικτά των ακτών του Ομάν στις 15 Φεβρουαρίου.

Σε μια σημαντική αύξηση της ισχύος πυρός, οι ΗΠΑ διέταξαν πρόσφατα μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή. Αυτή περιλαμβάνει το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Ναυτικού, το USS Gerald R. Ford , και τρία από τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά του. Την Τετάρτη, βρίσκονταν σε πορεία προς το Στενό του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με δεδομένα πτήσεων και παρακολούθησης πλοίων που εξέτασαν οι New York Times. Τα πολεμικά αεροσκάφη του Ford χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση της 3ης Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα, η οποία συνέλαβε τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Επιπλέον, ένα ακόμη αντιτορπιλικό εστάλη στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα και ένα άλλο βρίσκεται καθ' οδόν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ναυτικού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στην ευρύτερη περιοχή σε 13 αντιτορπιλικά. Η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην ανατολική Ιορδανία φαίνεται να έχει γίνει κεντρικός κόμβος για τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις που συσσωρεύονται το τελευταίο διάστημα. Τουλάχιστον δύο κύματα επιθετικών αεροσκαφών έφτασαν στη βάση από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, ανεβάζοντας τον αριθμό εκεί σε σχεδόν 30.

Εκτός από τα επιθετικά αεροσκάφη, τέσσερα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρεμβολή ραντάρ και συστημάτων επικοινωνιών, έφτασαν στην Ιορδανία στο τέλος Ιανουαρίου. Και μια δορυφορική εικόνα στις 30 Ιανουαρίου έδειξε τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper στη βάση.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν επίσης επιπλέον αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών ανεφοδιασμού και αναγνωριστικών αεροσκαφών εξοπλισμένων με εξελιγμένους αισθητήρες και κάμερες, στην περιοχή. Δεκάδες αεροσκάφη δεξαμενόπλοιων και εμπορευματικά αεροσκάφη έχουν επίσης πρόσφατα μετατοπιστεί από τις ΗΠΑ σε βάσεις που εκτείνονται στην Ευρώπη για να προμηθεύσουν τις δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Και το Πεντάγωνο έχει στείλει περισσότερα συστήματα αεράμυνας Patriot και THAAD στην περιοχή για να βοηθήσει στην προστασία των στρατευμάτων εκεί από αντίποινα χτυπήματα από ιρανικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Υπάρχουν περίπου 30.000 έως 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή.

Τα βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας που έχουν έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους στο Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού υψηλότερη από τη συνηθισμένη. Το Πεντάγωνο αύξησε την κατάσταση συναγερμού τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ ζήτησε επιλογές για να αντιδράσει στην καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα από την κυβέρνηση.

Έκτοτε, πολλά αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων, επιτήρησης και ανεφοδιασμού έχουν σταλεί στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Η τοποθεσία είναι γνωστή ως αεροδρόμιο προώθησης ανάπτυξης για βομβαρδιστικά stealth B-2 μεγάλου βεληνεκούς .

Δύο αεροσκάφη επιτήρησης P-8 Poseidon (αριστερά), δύο αεροσκάφη ειδικών δυνάμεων MC-130J και τρία KC-135 Stratotankers εντοπίστηκαν στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Σε ετοιμότητα το Ιράν

Δορυφορικές εικόνες εν τω μεταξύ δείχνουν ότι το Ιράν κατασκεύασε πρόσφατα μια τσιμεντένια ασπίδα πάνω από μια νέα εγκατάσταση σε μια ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία και την κάλυψε με χώμα, λένε ειδικοί, προχωρώντας τις εργασίες σε μια τοποθεσία που φέρεται να βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024 εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν έχει σφραγίσει επίσης τις εισόδους στις σήραγγες μίας πυρηνικής εγκατάστασης που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι, έχει ενισχύσει τις εισόδους κοντά σε μια άλλη και έχει επισκευάσει βάσεις πυραύλων που επλήγησαν.

Τη Δευτέρα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ξεκίνησε σειρά στρατιωτικών ασκήσεων στο Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης, ένα 24ωρο πριν από τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πολεμικές ασκήσεις, η διάρκεια των οποίων δεν διευκρινίστηκε, στοχεύουν στην προετοιμασία των Φρουρών για «πιθανές απειλές για την ασφάλεια και στρατιωτικές απειλές» στο στενό, ανέφερε η κρατική τηλεόραση, μετά την ανάπτυξη μεγάλης ναυτικής δύναμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή

