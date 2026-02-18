Το Ιράν εκδίδει NOTAM για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων, την Πέμπτη

Στην εικόνα, που παρέχεται από το Sepahnews της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν στις 16 Φεβρουαρίου 2026, μια ομάδα στρατιωτών σε στάση προσοχής κατά τη διάρκεια της άσκησης φρουράς στον Περσικό Κόλπο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026. (Sepahnews μέσω AP)

Το Ιράν εξέδωσε NOTAM ότι σχεδιάζει εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές στο νότο της χώρας την Πέμπτη, από τις 03:30 GMT έως τις 13:30 GMT, όπως εμφανίζεται στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford ΑΡ

Ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, στη Μέση Ανατολή, μαζί με έναν τεράστιο στόλο αεροσκαφών ανεφοδιασμού και μαχητικά F-22 και F-35, σύμφωνα με αναφορές της nypost.

Η τεράστια αυτή στρατιωτική συγκέντρωση αποτελεί την πιο σαφή ένδειξη μέχρι στιγμής ότι ο Τραμπ μπορεί να προετοιμάζεται για ευρείες επιθέσεις κατά του Ιράν, αν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών αποτύχουν.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Ford και η συνοδεία του ξεκίνησαν από τον Ατλαντικό την Τρίτη και κατευθύνονται προς το Στενό του Γιβραλτάρ, την είσοδο της Μεσογείου, σύμφωνα με το USNI.

Το Ford θα ενωθεί με την ομάδα κρούσης του USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή, σε μια σημαντική επίδειξη ισχύος εν μέσω των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ford, το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο της Αμερικής και το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των F-35C Lightning II stealth, F/A-18F Super Hornets και EA-18G Growler για παρεμβολές ραντάρ.

Η ομάδα κρούσης συνοδεύεται από τρία καταδρομικά: USS Bainbridge, USS Mahan και USS Winston Churchill. Το πλοίο λειτουργούσε στην Καραϊβική από τα μέσα Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Νότια Αμερική.

Η ανάπτυξη του Ford αποτελεί μέρος της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να αρνείται να αποκλείσει μια επίθεση στο Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν αδιέξοδες.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τέσσερα καταδρομικά στη Θάλασσα του Κόλπου, τρία στον Κόλπο του Ομάν, καθώς και τον καταδρομικό USS Delbert Black στη Ερυθρά Θάλασσα, ενώ δύο πολεμικά βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.

Την Τρίτη, πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη μεταφέρθηκαν επίσης στη Μέση Ανατολή ως μέρος της στρατιωτικής κλιμάκωσης, σύμφωνα με το Axios. Η αεροπορική δύναμη περιλαμβάνει F-16, F-22 και F-35, με τα τελευταία να διαθέτουν stealth δυνατότητα, που επιτρέπει επιθέσεις στο Ιράν χωρίς να ανιχνεύονται από την αεράμυνα της χώρας.

Τα αεροσκάφη αυτά θα ενωθούν με άλλα που έχουν μεταφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες, όπως μαχητικά που εδρεύουν στην Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Η μαζική ανάπτυξη επιτρέπει στις ΗΠΑ να εκτελέσουν αεροπορικές επιδρομές σε βάθος εντός του Ιράν, ενώ παρέχει και αμυντική κάλυψη για τα στρατεύματα των ΗΠΑ και των συμμάχων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ειδικούς.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για αντίποινα κατά των αμερικανικών στρατευμάτων και συμμάχων σε περίπτωση επίθεσης, κλείνοντας μάλιστα τα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για ασκήσεις με πυραύλους.

