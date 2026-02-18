Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν, αλλά η Τεχεράνη θα ήταν σοφό να καταλήξει σε συμφωνία για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Η ίδια σημείωσε πως κατεγράφη μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν.

