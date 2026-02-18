Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιτεθεί κανείς στο Ιράν», αλλά πρόσθεσε ότι θα ήταν συνετό για το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία.
Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν, αλλά η Τεχεράνη θα ήταν σοφό να καταλήξει σε συμφωνία για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.
Η ίδια σημείωσε πως κατεγράφη μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν.
