Ιράν: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα - Πυκνός καπνός στην Παράντ
Αναφορές για εκρήξεις στις ιρανικές πόλεις Τεχεράνη και Σιράζ - Η αιτία παραμένει ασαφής, αλλά το Ισλαμικό Καθεστώς ισχυρίζεται ότι η πυρκαγιά στην Τεχεράνη προκλήθηκε από εμπρησμό
Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Παράντ του Ιράν, κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, μετέδωσαν την Τετάρτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετές στρατιωτικές και στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις στην επαρχία της Τεχεράνης.
«Ο μαύρος καπνός που παρατηρείται κοντά στην πόλη Παράντ είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς σε καλαμιές στις όχθες του ποταμού της Παράντ… Πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφεραν τα κρατικά μέσα, επικαλούμενα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Παράντ.
Κάτοικοι ανέφεραν εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη και στη νότια πόλη Σιράζ την Τετάρτη, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται από το σημείο της φερόμενης έκρηξης, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.