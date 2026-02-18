Ιράν: «Αντίστροφη μέτρηση» για το μεγάλο χτύπημα - Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ και Ισραήλ

Snapshot Υψηλόβαθμος σύμβουλος του Τραμπ εκτιμά ότι υπάρχει 90% πιθανότητα ενεργητικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ αναμένεται να είναι εκτεταμένη και να στοχεύει στην πλήρη εξουδετέρωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.

Η διπλωματία με το Ιράν βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με σημαντικά χάσματα στις συνομιλίες και αυξανόμενη αμφιβολία για την αποτελεσματικότητά της.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με δεκάδες μαχητικά και δύο αεροπλανοφόρα, ενώ το Ισραήλ πιέζει για ευρύτερη στρατιωτική δράση.

Αμερικανικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν είναι απαράδεκτο και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κατάρρευσης της διπλωματίας υπέρ στρατιωτικής λύσης. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται πλέον στο πιο κρίσιμο ίσως σταυροδρόμι της πορείας της, με την πιθανότητα εκτεταμένων χτυπημάτων κατά του Ιράν στο επόμενο διάστημα να φαντάζουν πιο πιθανά από κάθε άλλη φορά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τόσο το Axios και των Times of Israel, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται για μια στρατιωτική επιχείρηση γιγαντιαίων διαστάσεων. Αν αυτή η επιχείρηση ξεκινήσει, δεν θα περιοριστεί σε μεμονωμένα πλήγματα, αλλά θα εξελιχθεί - σύμφωνα με τις αναφορές - σε μια μαζική εκστρατεία εβδομάδων με στόχο την οριστική εξουδετέρωση των πυρηνικών υποδομών της Τεχεράνης και, ενδεχομένως, την ίδια την επιβίωση του καθεστώτος.

???? US military operation in Iran would likely be a massive, weeks-long campaign that would look more like full-fledged war than last month's pinpoint operation in Venezuela, sources told Axios.



"The boss is getting fed up. Some people around him warn him against going to… pic.twitter.com/QaKGqFsq50 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) February 18, 2026

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί είναι η δήλωση του Άμος Γιάλντιν, πρώην αρχηγού των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών που ερωτώμενος σχετικά σχολίασε ότι «θα το σκεφτόταν δύο φορές» πριν πετάξει αυτό το Σαββατοκύριακο.

NEW: Amos Yadlin, former chief of Israeli military intelligence, said regarding the Iran U.S. talks that he would “think twice” about flying this weekend.



??‍♂️ — Open Source Intel (@Osint613) February 18, 2026

Το Axios μεταδίδει πως η στρατηγική του Λευκού Οίκου κινείται πλέον σε μια «διπλή τροχιά»: από τη μία πλευρά διεξάγονται συνομιλίες για τα πυρηνικά του Ιράν και από την άλλη εξελίσσεται μια πρωτοφανής στρατιωτική κινητοποίηση. Οι πρόσφατες τρίωρες συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ των συμβούλων του Τραμπ, Τζάρεν Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, αποκάλυψαν τεράστια χάσματα.

U.S. Republican Senator Rick Scott responded to threats from the leader of the Islamic regime in Iran, Ayatollah Khamenei, by posting a picture of a stealth bomber with the caption:



"Threats like this just look desperate coming from this guy. Iran would know a thing or two about… pic.twitter.com/tRS3ZTSTgx — Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2026

Ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά πως υπάρχει 90% πιθανότητα για «ενεργητική δράση» τις επόμενες εβδομάδες, τονίζοντας ότι ο Πρόεδρος έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του. Ήδη, περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη (F-35, F-22 και F-16) μεταφέρθηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενισχύοντας μια αρμάδα που περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα και εκατοντάδες πολεμικά πλοία.

Huge US airlift to the Middle East continues in full swing today, Massive amount of kit crossing the Atlantic right now. pic.twitter.com/8dOqRUuAgX — WarMonitor???? (@WarMonitor3) February 18, 2026

Την ίδια στιγμή, οι Times of Israel αναδεικνύουν την αυστηρή στάση του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Chris Wright, ο οποίος από το Παρίσι διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν την πυρηνική πορεία του Ιράν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο». Ο Wright υπογράμμισε ότι ένα πυρηνικά οπλισμένο Ιράν είναι «εντελώς απαράδεκτο» για τον Πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η προειδοποίηση συμπίπτει με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου JD Vance, ο οποίος ξεκαθάρισε στο Fox News πως, παρά τις αναφορές των Ιρανών για πρόοδο, η Τεχεράνη αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσινγκτον. Ο Vance άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η διπλωματία να έχει φτάσει στο «φυσικό της τέλος», σημειώνοντας ότι η τελική απόφαση για στρατιωτική δράση παραμένει αποκλειστικά στα χέρια του Προέδρου.

Στο παρασκήνιο, η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται να πιέζει για ένα «μαξιμαλιστικό σενάριο» που θα στοχεύει ταυτόχρονα το πυρηνικό οπλοστάσιο, τις πυραυλικές βάσεις και σε αλλαγή καθεστώτος. Ενώ ορισμένες αμερικανικές πηγές, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, εκτιμούν ότι οι επιθέσεις μπορεί να απέχουν εβδομάδες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν έτοιμοι για σύγκρουση ακόμη και εντός των επόμενων ημερών, στην οποία ίσως συμμετέχει και το Ισραήλ.

People are not even contemplating the amount of firepower that could be directed towards Iran if the Israelis join in on the American strikes... — WarMonitor???? (@WarMonitor3) February 18, 2026

Με την προθεσμία των δύο εβδομάδων για μια νέα ιρανική πρόταση να εκπνέει σύντομα, ο κόσμος κρατά την ανάσα του, καθώς η πρόσφατη άλλωστε ιστορία δείχνει πως ο Τραμπ δεν διστάζει να «πατήσει τη σκανδάλη» - όπως έπραξε άλλωστε τον περασμένο Ιούνιο με την Επιχείρηση «Midnight Hammer» - αν νιώσει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει.

