Ιράν: «Αντίστροφη μέτρηση» για το μεγάλο χτύπημα - Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ και Ισραήλ

Ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά πως υπάρχει 90% πιθανότητα για «ενεργητική δράση» τις επόμενες εβδομάδες

Δημήτριος Παπαγεωργίου

  • Υψηλόβαθμος σύμβουλος του Τραμπ εκτιμά ότι υπάρχει 90% πιθανότητα ενεργητικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
  • Η στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ αναμένεται να είναι εκτεταμένη και να στοχεύει στην πλήρη εξουδετέρωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.
  • Η διπλωματία με το Ιράν βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με σημαντικά χάσματα στις συνομιλίες και αυξανόμενη αμφιβολία για την αποτελεσματικότητά της.
  • Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με δεκάδες μαχητικά και δύο αεροπλανοφόρα, ενώ το Ισραήλ πιέζει για ευρύτερη στρατιωτική δράση.
  • Αμερικανικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν είναι απαράδεκτο και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κατάρρευσης της διπλωματίας υπέρ στρατιωτικής λύσης.
Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται πλέον στο πιο κρίσιμο ίσως σταυροδρόμι της πορείας της, με την πιθανότητα εκτεταμένων χτυπημάτων κατά του Ιράν στο επόμενο διάστημα να φαντάζουν πιο πιθανά από κάθε άλλη φορά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τόσο το Axios και των Times of Israel, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται για μια στρατιωτική επιχείρηση γιγαντιαίων διαστάσεων. Αν αυτή η επιχείρηση ξεκινήσει, δεν θα περιοριστεί σε μεμονωμένα πλήγματα, αλλά θα εξελιχθεί - σύμφωνα με τις αναφορές - σε μια μαζική εκστρατεία εβδομάδων με στόχο την οριστική εξουδετέρωση των πυρηνικών υποδομών της Τεχεράνης και, ενδεχομένως, την ίδια την επιβίωση του καθεστώτος.

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί είναι η δήλωση του Άμος Γιάλντιν, πρώην αρχηγού των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών που ερωτώμενος σχετικά σχολίασε ότι «θα το σκεφτόταν δύο φορές» πριν πετάξει αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το Axios μεταδίδει πως η στρατηγική του Λευκού Οίκου κινείται πλέον σε μια «διπλή τροχιά»: από τη μία πλευρά διεξάγονται συνομιλίες για τα πυρηνικά του Ιράν και από την άλλη εξελίσσεται μια πρωτοφανής στρατιωτική κινητοποίηση. Οι πρόσφατες τρίωρες συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ των συμβούλων του Τραμπ, Τζάρεν Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, αποκάλυψαν τεράστια χάσματα.

Ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά πως υπάρχει 90% πιθανότητα για «ενεργητική δράση» τις επόμενες εβδομάδες, τονίζοντας ότι ο Πρόεδρος έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του. Ήδη, περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη (F-35, F-22 και F-16) μεταφέρθηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενισχύοντας μια αρμάδα που περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα και εκατοντάδες πολεμικά πλοία.

Την ίδια στιγμή, οι Times of Israel αναδεικνύουν την αυστηρή στάση του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Chris Wright, ο οποίος από το Παρίσι διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν την πυρηνική πορεία του Ιράν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο». Ο Wright υπογράμμισε ότι ένα πυρηνικά οπλισμένο Ιράν είναι «εντελώς απαράδεκτο» για τον Πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η προειδοποίηση συμπίπτει με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου JD Vance, ο οποίος ξεκαθάρισε στο Fox News πως, παρά τις αναφορές των Ιρανών για πρόοδο, η Τεχεράνη αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσινγκτον. Ο Vance άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η διπλωματία να έχει φτάσει στο «φυσικό της τέλος», σημειώνοντας ότι η τελική απόφαση για στρατιωτική δράση παραμένει αποκλειστικά στα χέρια του Προέδρου.

Στο παρασκήνιο, η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται να πιέζει για ένα «μαξιμαλιστικό σενάριο» που θα στοχεύει ταυτόχρονα το πυρηνικό οπλοστάσιο, τις πυραυλικές βάσεις και σε αλλαγή καθεστώτος. Ενώ ορισμένες αμερικανικές πηγές, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, εκτιμούν ότι οι επιθέσεις μπορεί να απέχουν εβδομάδες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν έτοιμοι για σύγκρουση ακόμη και εντός των επόμενων ημερών, στην οποία ίσως συμμετέχει και το Ισραήλ.

Με την προθεσμία των δύο εβδομάδων για μια νέα ιρανική πρόταση να εκπνέει σύντομα, ο κόσμος κρατά την ανάσα του, καθώς η πρόσφατη άλλωστε ιστορία δείχνει πως ο Τραμπ δεν διστάζει να «πατήσει τη σκανδάλη» - όπως έπραξε άλλωστε τον περασμένο Ιούνιο με την Επιχείρηση «Midnight Hammer» - αν νιώσει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει.

