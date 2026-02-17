«Η Τεχεράνη δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμά της, αλλά δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου ολοκληρώθηκαν στη Γενεύη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει την επαλήθευση του ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τόνισε επίσης ο Πεζεσκιάν.

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα» είπε σε μια συνέντευξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ιρανικής προεδρίας. «Εάν κανείς θέλει να το επαληθεύσει, είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια επαλήθευση», είπε.

Reuters: Το Ιράν θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις για τα πυρηνικά

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο αποτέλεσμα αυτών.

Το Axios ανέφερε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη την Τρίτη πήγαν «όπως αναμενόταν», επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Πάντως, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο των ΗΠΑ,

το Ιράν δήλωσε ότι θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις εντός των επόμενων δύο εβδομάδων για να γεφυρωθούν οι διαφορές στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, «Οι Ιρανοί δήλωσαν ότι θα επανέλθουν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων με λεπτομερείς προτάσεις για να γεφυρωθούν ορισμένες από τις διαφορές στις θέσεις μας», ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο τον αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ωστόσο, ένας δυτικός διπλωμάτης που είναι εξοικειωμένος με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών περιέγραψε τις διαπραγματεύσεις ως «ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω», σύμφωνα με το Israel Hayom. Ο διπλωμάτης είπε ότι το Ιράν παρουσίασε μια πιο συμβιβαστική θέση σε θέματα που σχετίζονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αν και παραμένει μακριά από την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Απειλεί τις ΗΠΑ ο Χαμενεΐ

Πριν από όλα αυτά ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα (17/02) για την ανάπτυξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα ανοιχτά της χώρας του ότι «πιο επικίνδυνο από ένα πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στον βυθό της θάλασσας».

Ο Χαμενεΐ, μιλώντας κάτω από μία επιγραφή που έγραφε «όποιος σας επιτεθεί, ανταποδώστε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε για τον Ντόναλντ Τραμπ:

«Λέει ότι ο στρατός μας είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο. Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί τόσο σκληρό χτύπημα που να μην μπορεί να ξανασηκωθεί. (...) Ούτε εσείς θα μπορέσετε να καταστρέψετε την Ισλαμική Δημοκρατία.»

