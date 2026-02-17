Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στη Γενεύη για τα πυρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, στη Γενεύη, στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν επίσης τις οχηματοπομπές των αντιπροσώπων των δύο χωρών να αποχωρούν από την κατοικία του πρέσβη του Ομάν, της χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησε γύρω στις 14:45 ώρα Ελλάδας, ακολουθούμενη λίγο αργότερα από τους Ιρανούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σημειώσεις σχετικά με τα πυρηνικά μέσω διαμεσολαβητών του Ομάν, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε πυρηνικά, νομικά και οικονομικά θέματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Αυτός ο γύρος συνομιλιών, ο οποίος ξεκίνησε γύρω στις 10 π.μ. ώρα Γενεύης (11:00 ώρα Ελλάδας), επικεντρώθηκε κυρίως στις τεχνικές πτυχές των διαπραγματεύσεων.

Η ιρανική αντιπροσωπεία ηγούνταν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ την αμερικανική πλευρά ηγούνταν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Και οι δύο αντιπροσωπείες πραγματοποίησαν ξεχωριστές συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλ Μπουσαΐντι στο προξενείο του Ομάν, πριν ανταλλάξουν σημειώσεις μέσω των μεσολαβητών.

Αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ είχαν σήμερα και δεύτερη σειρά συνομιλιών στη Γενεύη με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

