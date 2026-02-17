Τραμπ: Θα συμμετάσχω έμμεσα στις συνομιλίες με το Ιράν – Η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία

Με χαμηλές προσδοκίες αλλά υψηλό διακύβευμα ξεκινούν σήμερα Τρίτη (17/2) στη Γενεύη οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ότι θα έχει «έμμεση» εμπλοκή στη διαδικασία. «Θα συμμετάσχω σε αυτές τις συνομιλίες, έμμεσα. Και θα είναι πολύ σημαντικές», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα χαρακτήρισε το Ιράν «πολύ σκληρό διαπραγματευτή», εκτιμώντας ωστόσο πως η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία για να αποφύγει τις συνέπειες μιας αποτυχίας καθώς έχει μάθει τις συνέπειες μιας τέτοιας αδιάλλακτης στάσης το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ιρανοί αυτή τη φορά έχουν κίνητρο να διαπραγματευτούν. «Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες του να μην επιτευχθεί συμφωνία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

President Trump took questions from the media tonight on Air Force One while flying to Washington DC.



Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης σε περίπτωση που οι συνομιλίες δεν αποδώσουν.

Την ίδια στιγμή εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι για την πορεία τον συνομιλιών, σημειώνοντας ότι οι πιθανότητες να αποδεχθεί το Ιράν τις τρέχουσες προτάσεις στις διαπραγματεύσεις είναι «μηδενικές».