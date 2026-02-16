Ιράν: Συνάντηση Αραγκτσί με τον επικεφαλής του ΔΟΑΕ πριν τον νέο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της πυρηνικής εποπτικής αρχής του ΟΗΕ, ενόψει των πυρηνικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για να αντιμετωπίσουν τη διαμάχη τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και να αποτρέψουν τη σύγκρουση, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία αναπτύσσονται στη Μέση Ανατολή.

«Βρίσκομαι στη Γενεύη με πραγματικές ιδέες για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας. Αυτό που δεν υπάρχει στο τραπέζι: υποταγή πριν από τις απειλές», έγραψε ο Αραγκτσί στο X. Ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιδιώξει να επεκτείνει το πεδίο των συνομιλιών σε μη πυρηνικά ζητήματα, όπως το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν, η Τεχεράνη λέει ότι είναι πρόθυμη να συζητήσει μόνο περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και δεν θα δεχτεί μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συμβιβαστεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, λέγοντας στο BBC την Κυριακή ότι η μπάλα είναι «στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία».

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για την πιθανότητα μιας παρατεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Η οργάνωση πολιτικής άμυνας του Ιράν πραγματοποίησε τη Δευτέρα άσκηση χημικής άμυνας στην Ειδική Οικονομική Ενεργειακή Ζώνη Pars για να ενισχύσει την ετοιμότητα για πιθανά χημικά περιστατικά στον ενεργειακό κόμβο που βρίσκεται στο νότιο Ιράν.

Πριν οι ΗΠΑ συμμαχήσουν με το Ισραήλ για την επίθση των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο, οι πυρηνικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ είχαν βαλτώσει λόγω της απαίτησης της Ουάσινγκτον να παραιτηθεί η Τεχεράνη από τον εμπλουτισμό στο έδαφός της, τον οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν ως μια οδό για την απόκτηση ιρανικού πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς και είναι έτοιμο να κατευνάσει τις ανησυχίες σχετικά με τα πυρηνικά όπλα «οικοδομώντας εμπιστοσύνη ότι ο εμπλουτισμός είναι και θα παραμείνει για ειρηνικούς σκοπούς».

Η ΔΟΑΕ καλεί εδώ και μήνες το Ιράν να πει τι συνέβη στο απόθεμά του των 440 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού μετά τις ισραηλοαμερικανικές επιδρομές και να επιτρέψει την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τριών βασικών τοποθεσιών που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους: Νατάνζ, Φόρντοου και Ισφαχάν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι οποιαδήποτε συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση της πυρηνικής υποδομής του Ιράν, όχι μόνο τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι επιφυλακτικός απέναντι σε μια συμφωνία, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει την έξοδο εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν. «Δεν πρέπει να υπάρξει δυνατότητα εμπλουτισμού - όχι διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού, αλλά αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού και της υποδομής που επιτρέπει τον εμπλουτισμό εξαρχής», είπε.

