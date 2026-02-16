H εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν, Νουρ Παχλαβί στον αγώνα κατά του καθεστώτος Χαμενεΐ

Σκυτάλη από τον πατέρα της, τον γιο του τελευταίου Σάχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί, φαίνεται πως παίρνει η κόρη του, Νουρ Παχλαβί ενορχηστρώνοντας τις διεθνείς διαμαρτυρίες ενάντια στο καθεστώς Χαμενεΐ.

The first Crown Princess of the Middle East, rises from Iran:



HRH Noor Pahlavi ?️? pic.twitter.com/B4RvPndoqF — Faezeh Alavi (@SFaeze_Alavi) February 15, 2026

Η εμφάνισή της στο Λος Άντζελες, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ιρανική κοινότητα στις ΗΠΑ και αναφέρεται συχνά ως "Tehrangeles", έγινε στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας ημέρας δράσης κατά του καθεστώτος, όπου η Πόλη των Αγγέλων, το Μόναχο και το Τορόντο ήταν στο επίκεντρο.

Exiled Crown Princess Noor Pahlavi addressed tens of thousands of demonstrators at a “Global Day of Action” in downtown #LosAngeles on Saturday to show support for the Iranian people fighting Tehran’s brutal Islamic regime demanding #PresidentTrump deliver on his promise that:… pic.twitter.com/gVlyFFa0zt — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) February 15, 2026

«Αυτό δεν είναι απλώς μια διαμαρτυρία - είναι μια δήλωση ενός έθνους που διεκδικεί τον εαυτό του», είπε η Παχλαβί, κόρη του πρώην πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί.

«Ο φόβος, το κύριο όπλο στο οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν είναι πλέον αποτελεσματικός ενάντια στα λιοντάρια και τις λέαινες του Ιράν. Κάτω από πυροβολισμούς, σηκώνονται. Γνωρίζοντας το κόστος, αυξάνονται» είπε απευθυνόμενη στο πλήθος.

Η εμφάνισή της αποτέλεσε πόλο έλξης για τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς η εξόριστη πριγκίπισσα, είναι γνωστή ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με πλούσια φιλανθρωπική δράση στις ελίτ τάξεις της Νέας Υόρκης.

Η Nουρ ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά των Ρεζά και Γιασμίν. Γεννήθηκε το 1992 στην Ουάσιγκτον, καθιστώντας την το πρώτο άμεσο μέλος της ιρανικής βασιλικής οικογένειας που γεννήθηκε εκτός της πατρίδας της. Οι μικρότερες αδερφές της είναι η Ιμαν και Φαράχ γεννήθηκαν επίσης στις ΗΠΑ.

Η πριγκίπισσα Noor αποφοίτησε από το Bullis School στο Μέριλαντ, σπουδάζοντας ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Τώρα κατέχει MBA από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, αυτή τη στιγμή εργάζεται ως σύμβουλος στην Acumen, μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική εταιρεία επενδύσεων αντίκτυπου σύμφωνα με το Instagram της.

Σύμφωνα με το Forbes και το Business Insider, η καθαρή περιουσία της Νουρ Παχλαβί είναι περίπου 1.5 εκατομμύρια δολάρια — και δεν αποτελεί έκπληξη καθώς η νεαρή είναι τακτική θαμώνας στην υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης.

Η πριγκίπισσα διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με την ιρανική κληρονομιά της, γράφοντας τακτικά και ασχολούμενη με άρθρα για Medium.com, όπου συζητά πολιτικά ζητήματα τόσο στα αγγλικά όσο και στα περσικά.

Η πριγκίπισσα Νουρ εμφανίστηκε σε ένα προφίλ για τη Vogue Arabia μαζί με τη γιαγιά της, την αυτοκράτειρα Farah Pahlavi του Ιράν, την τελευταία βασίλισσα του Ιράν μετά από 2.500 χρόνια αυτοκρατορικής κυριαρχίας.

Είχε πει προηγουμένως στο Tehran Magazine, το 2017: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αγαπήσω τις ιρανικές αξίες που έχω, να τις πάρω μαζί μου και να εκτιμήσω την ελευθερία που έχω στην Αμερική να είμαι όλα όσα θέλω να είμαι».

Σύμφωνα με την South China Morning Post, η πριγκίπισσα Νουρ κάνει τακτικά διακοπές στο St Barts και σε όλο τον κόσμο - πριν από την πανδημία - και παρευρίσκεται σε εγκαίνια γκαλερί τέχνης στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι επίσης fashion icon, έχοντας κοσμήσει τα εξώφυλλα του Harper's Bazaar Arabia και του Cosmopolitan Indonesia.

Έχει ταλέντο στη ζωγραφική χάρη στη γιαγιά της, την οποία συνήθιζε να παρακολουθεί να ζωγραφίζει σελιδοδείκτες ακουαρέλας και να τους δίνει σε αυτήν και τις δύο αδερφές της.