H εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν, Νουρ Παχλαβί στον αγώνα κατά του καθεστώτος Χαμενεΐ

Ποια είναι η μεγαλύτερη από τις εγγονές του πρώην Σάχη του Ιράν που βγαίνει μπροστά μαζί με τον πατέρας της στις διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

H εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν, Νουρ Παχλαβί στον αγώνα κατά του καθεστώτος Χαμενεΐ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκυτάλη από τον πατέρα της, τον γιο του τελευταίου Σάχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί, φαίνεται πως παίρνει η κόρη του, Νουρ Παχλαβί ενορχηστρώνοντας τις διεθνείς διαμαρτυρίες ενάντια στο καθεστώς Χαμενεΐ.

Η εμφάνισή της στο Λος Άντζελες, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ιρανική κοινότητα στις ΗΠΑ και αναφέρεται συχνά ως "Tehrangeles", έγινε στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας ημέρας δράσης κατά του καθεστώτος, όπου η Πόλη των Αγγέλων, το Μόναχο και το Τορόντο ήταν στο επίκεντρο.

«Αυτό δεν είναι απλώς μια διαμαρτυρία - είναι μια δήλωση ενός έθνους που διεκδικεί τον εαυτό του», είπε η Παχλαβί, κόρη του πρώην πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί.

«Ο φόβος, το κύριο όπλο στο οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν είναι πλέον αποτελεσματικός ενάντια στα λιοντάρια και τις λέαινες του Ιράν. Κάτω από πυροβολισμούς, σηκώνονται. Γνωρίζοντας το κόστος, αυξάνονται» είπε απευθυνόμενη στο πλήθος.

noor4.jpg

Η εμφάνισή της αποτέλεσε πόλο έλξης για τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς η εξόριστη πριγκίπισσα, είναι γνωστή ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με πλούσια φιλανθρωπική δράση στις ελίτ τάξεις της Νέας Υόρκης.

Η Nουρ ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά των Ρεζά και Γιασμίν. Γεννήθηκε το 1992 στην Ουάσιγκτον, καθιστώντας την το πρώτο άμεσο μέλος της ιρανικής βασιλικής οικογένειας που γεννήθηκε εκτός της πατρίδας της. Οι μικρότερες αδερφές της είναι η Ιμαν και Φαράχ γεννήθηκαν επίσης στις ΗΠΑ.

noor1.jpg

Η πριγκίπισσα Noor αποφοίτησε από το Bullis School στο Μέριλαντ, σπουδάζοντας ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Τώρα κατέχει MBA από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, αυτή τη στιγμή εργάζεται ως σύμβουλος στην Acumen, μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική εταιρεία επενδύσεων αντίκτυπου σύμφωνα με το Instagram της.

Σύμφωνα με το Forbes και το Business Insider, η καθαρή περιουσία της Νουρ Παχλαβί είναι περίπου 1.5 εκατομμύρια δολάρια — και δεν αποτελεί έκπληξη καθώς η νεαρή είναι τακτική θαμώνας στην υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης.

Η πριγκίπισσα διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με την ιρανική κληρονομιά της, γράφοντας τακτικά και ασχολούμενη με άρθρα για Medium.com, όπου συζητά πολιτικά ζητήματα τόσο στα αγγλικά όσο και στα περσικά.

Η πριγκίπισσα Νουρ εμφανίστηκε σε ένα προφίλ για τη Vogue Arabia μαζί με τη γιαγιά της, την αυτοκράτειρα Farah Pahlavi του Ιράν, την τελευταία βασίλισσα του Ιράν μετά από 2.500 χρόνια αυτοκρατορικής κυριαρχίας.

Είχε πει προηγουμένως στο Tehran Magazine, το 2017: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αγαπήσω τις ιρανικές αξίες που έχω, να τις πάρω μαζί μου και να εκτιμήσω την ελευθερία που έχω στην Αμερική να είμαι όλα όσα θέλω να είμαι».

noor2.jpg

Σύμφωνα με την South China Morning Post, η πριγκίπισσα Νουρ κάνει τακτικά διακοπές στο St Barts και σε όλο τον κόσμο - πριν από την πανδημία - και παρευρίσκεται σε εγκαίνια γκαλερί τέχνης στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι επίσης fashion icon, έχοντας κοσμήσει τα εξώφυλλα του Harper's Bazaar Arabia και του Cosmopolitan Indonesia.

Έχει ταλέντο στη ζωγραφική χάρη στη γιαγιά της, την οποία συνήθιζε να παρακολουθεί να ζωγραφίζει σελιδοδείκτες ακουαρέλας και να τους δίνει σε αυτήν και τις δύο αδερφές της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis εξελίσσει και καινούργιo diesel και νέο κινητήρα βενζίνης

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκπτωτος ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάθρι: Νέα έκκληση της δημοσιογράφου για την απελευθέρωση της μητέρας της - «Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνετε το σωστό» - Το γάντι που εξετάζουν οι Αρχές

10:47LIFESTYLE

Eurovision-τηλεθέαση: Στα «κόκκινα» η ΕΡΤ1 με τον εθνικό τελικό

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο - Υπέρβαση του στόχου στα καθαρά έσοδα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Τράβηξε χειρόφρενο με μεγάλη ταχύτητα ο 15χρονος - Πώς έγινε η τραγωδία

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανήλικος στο νοσοκομείο λόγω μέθης - Τρεις συλλήψεις

10:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Στα ιδιωτικά φαρμακεία από σήμερα - Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίμνη Μίσιγκαν: «Κυνηγός ναυαγίων» βρήκε πλοίο - φάντασμα 150 χρόνια μετά τη βύθισή του

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε το 100% της πληρότητας η λίμνη Καστρακίου στην Αιτωλοακαρνανία

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Η κινηματογραφική μαρτυρία για τους 200 της Καισαριανής

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ποιος είναι ο μυστηριώδης Γερμανός επιχειρηματίας που κατονομάζεται σε 7.461 αρχεία

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

10:01TRAVEL

Το νησί των Βορείων Σποράδων που βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου - Χιονοστιβάδα έπληξε τη γραμμή

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός λόγος για τον πριγκιπικό «ακήρυχτο πόλεμο» μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ρεκόρ βροχόπτωσης 50 ετών στην Κέρκυρα - Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Τριήμερες κινητοποιήσεις - Τα αιτήματα του κλάδου

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Η υπουργός του Μητσοτάκη που έμοιαζε με μοντέλο - Αποθέωση του τουρκικού Τύπου για Ζαχαράκη

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα - Νεκρός ο 41χρονος οδηγός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Η κινηματογραφική μαρτυρία για τους 200 της Καισαριανής

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα και θα μπορούσε να καταρρίψει μέχρι και αεροπλάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ