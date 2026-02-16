Νετανιάχου: Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο για να επιτευχθεί συμφωνία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαιτήσουν από το Ιράν να παραιτηθεί από όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο του και να του απαγορευτεί να εμπλουτίσει περαιτέρω, στο πλαίσιο οποιασδήποτε πυρηνικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Σε ομιλία του χθες Κυριακή (15/1) στην Ιερουσαλήμ, περιέγραψε αρκετούς από τους όρους που θέτει, όπως ότι «όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να εγκαταλείψει το Ιράν» και ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δυνατότητα εμπλουτισμού».

Τα σχόλιά του είδαν το φως καθώς Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία αύριο Τρίτη (17/1). Το Ιράν θα εξετάσει συμβιβασμούς για να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά, εάν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί.

Ωστόσο, το Ιράν θεωρεί τον μηδενικό εμπλουτισμό ως κόκκινη γραμμή και παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει πιέσεις στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία και έχουν ενισχύσει τις στρατιωτικές τους δυνατότητες στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας δύο αεροπλανοφόρα -συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου τους που έχει κατασκευαστεί ποτέ- στην περιοχή.

Πρόσθετες αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις θα προστατεύσουν την περιοχή από τυχόν πιθανές απειλές, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σλοβακία. Είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «προτιμά τη διπλωματία και ένα αποτέλεσμα προϊόν διαπραγματεύσεων και διευθέτησης» από τις άμεσες επιθέσεις στο Ιράν.

Ο κορυφαίος απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να συναντηθούν με Ιρανούς διαπραγματευτές, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος ταξιδεύει στη Γενεύη. «Κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ να κάνει μια επιτυχημένη συμφωνία με το Ιράν, αλλά θα προσπαθήσουμε», είπε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με την πυρηνική συμφωνία του 2015 , από την οποία ο Τραμπ αποσύρθηκε, το Ιράν είχε συμφωνήσει να περιορίσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες και να επιτρέψει διεθνείς επιθεωρήσεις σε αντάλλαγμα για την άρση των εξουθενωτικών οικονομικών κυρώσεων.

Ενόψει του τελευταίου γύρου συνομιλιών, ο Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε στο BBC ότι η Τεχεράνη έχει προσφερθεί να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 60% ως απόδειξη της προθυμίας της για συμβιβασμό. Το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού έχει εντείνει τις υποψίες ότι η Ισλαμική Δημοκρατία κινείται προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάτι που πάντα αρνούνταν.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας, εάν είναι έτοιμοι να μιλήσουν για κυρώσεις», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβανσί στο BBC. Δεν επιβεβαίωσε εάν αυτό σημαίνει άρση όλων ή ορισμένων κυρώσεων.

Επίσης, δεν ανέφερε εάν το Ιράν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει στην αποστολή περισσότερων από 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εκτός της χώρας. Η Ουάσινγκτον πιέζει για μια συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά ο Νετανιάχου είπε ότι εξέφρασε τον «σκεπτικισμό» του στον Τραμπ κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

«Είπα ότι εάν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να έχει αρκετές συνιστώσες... που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές όχι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά και για την ασφάλεια όλου του κόσμου», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ περιλαμβάνει τον περιορισμό της ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να πλήξουν το Ισραήλ. Η Τεχεράνη έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συζητήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το Ισραήλ έχει επίσης ζητήσει στο παρελθόν από το Ιράν να διακόψει την υποστήριξη προς τις ομάδες-πληρεξούσιους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

