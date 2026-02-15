CBS: «Πράσινο φως» από Τραμπ σε Ισραήλ να κτυπήσει το Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία στα πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεχθεί το αίτημα του Νετανιάχου για κτύπημα στο βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν

Το «πράσινο φως» για μία πιθανή επιθεση στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τις εγκαταστάσεις του Ιράν φέρεται να έχει λάβει το Ισραήλ, από τη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο, τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδίδει το αμερικανικό CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεχθεί το αίτημα του Νετανιάχου για κτύπημα στο βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον-Τεχεράνης δεν ευοδωθούν.

Δύο μήνες μετά τη συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS, λαμβάνουν χώρα εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών του αμερικανικού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, εξετάζοντας πλέον πιο σοβαρά την πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου γύρου ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Οι αμερικανικές συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί λιγότερο στο αν το Ισραήλ θα μπορούσε να ενεργήσει και περισσότερο στο πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εναέριου ανεφοδιασμού για ισραηλινά αεροσκάφη και του λεπτού ζητήματος της εξασφάλισης άδειας πτήσης από χώρες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής, τόνισαν δύο άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υπό καθεστώς ανυνωμίας.

Όλα αυτά συμβαίνουν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στη διπλωματία με το Ιράν και την περασμένη Τετάρτη μετέβη στην Ουάσινγκτον για κατ' ιδίαν συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους, εκτός ​από το ίδιο το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι Ιρανοί έχουν δηλώσει ότι συζητούν τον περιορισμό του πυρηνικού τους προγράμματος, αλλά το βαλλιστικό αφορά την άμυνά τους και δεν είναι προς διαπραγμάτευση.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη την Τρίτη. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η αντιπροσωπεία του βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς τη Γενεύη για τις έμμεσες συνομιλίες.

