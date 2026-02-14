Ιράν: Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη, κάνει έκκληση για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση

Newsbomb

Ιράν: Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη, κάνει έκκληση για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο γιος του τελευταίου σάχη Ρεζά Παχλαβί, καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει... πράξη τις απειλές του και να εισβάλει στο Ιράν για να σώσει τους συμπατριώτες του από το καθεστώς του Χαμενεΐ.

Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να την αποδυναμώσει ή να επιταχύνει την πτώση της.

Ο Παχλαβί έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης.

«Είναι ζήτημα χρόνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία και ο λαός θα μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει στους δρόμους και να το φτάσει μέχρι τέλους για την οριστική πτώση του καθεστώτος», είπε ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και έχει ζήσει εκτός Ιράν πριν ακόμη ανατραπεί ο πατέρας του με την Ισλαμική Επανάσταση το 1979. Μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού τον περασμένο μήνα οδήγησε σε συλλήψεις χιλιάδων ανθρώπων καθώς οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις μετά την καταστολή των πιο αιματηρών κινητοποιήσεων μετά το 1979.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως μια ειρηνική διαμαρτυρία στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολιτών και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες-- ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί και φαίνεται ότι δεν έχουν ιδιαίτερα οργανωμένη παρουσία εντός του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο μήνα ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το επίπεδο της στήριξης του Παχλαβί εντός του Ιράν.

«Οι πολίτες ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα αποφασιστεί ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν θα καταλήξουμε πουθενά με τις διαπραγματεύσεις. Επομένως, αυτή είναι η στιγμή για να επέμβουν οι ΗΠΑ και να κάνουν αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει, να επιστρέψει ο λαός. Η επέμβαση είναι ένας τρόπος να σωθούν ζωές», πρόσθεσε ο Παχλαβί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πάργα – Αυτοκίνητα κάτω από βράχια, ζημιές στους δρόμους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τον Ναβάλνι; «Η Ρωσία» λένε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπανάκης: Πάνω από 40.000.000 ευρώ για την αντιμετώπιση καταστροφών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

18:18LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο τραγουδιστής - Ποιος τον επισκέφθηκε

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Μητσοτάκης στη HORECA 2026: «Αυτός είναι καφές, δεν θα κοιμηθώ απόψε» - Βίντεο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη, κάνει έκκληση για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιαννιτσά: Εξιχνιάστηκε απάτη με τη μέθοδο του λογιστή – Έπεισαν 14χρονη να τους δώσει χρυσές λίρες και κοσμήματα

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός 54χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

17:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Βήμα ανόδου για τον Ηρακλή

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή που περνούν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Γιατί συνελήφθη εκ νέου

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος για τον πατέρα της  - «Έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε φυλακές

17:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό της γυναίκας του μπροστά στα παιδιά τους

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη στο Μόναχο: «Το ΝΑΤΟ είναι αρκετά ισχυρό ώστε η Ρωσία δεν θα επιδιώξει τώρα να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του» λέει ο Ρούτε

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μυθικό πανό φίλων του Ηρακλή: «Ερχόμαστε σε λίγο»

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 75χρονος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση οχημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή που περνούν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Γιατί συνελήφθη εκ νέου

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος για τον πατέρα της  - «Έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

18:18LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο τραγουδιστής - Ποιος τον επισκέφθηκε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Μητσοτάκης στη HORECA 2026: «Αυτός είναι καφές, δεν θα κοιμηθώ απόψε» - Βίντεο

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η Ρωσία δηλητηρίασε τον Αλεξέι Ναβάλνι – Χρησιμοποίησε τοξίνη βατράχου που θεωρείται χημικό όπλο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός 54χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιαννιτσά: Εξιχνιάστηκε απάτη με τη μέθοδο του λογιστή – Έπεισαν 14χρονη να τους δώσει χρυσές λίρες και κοσμήματα

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές περιοχές

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ