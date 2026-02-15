Τεχεράνη: Ανοιχτή σε συμβιβασμούς για το πυρηνικό πρόγραμμά της

To Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του με τις ΗΠΑ στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον επιθυμεί να συζητήσει την άρση των κυρώσεων, δήλωσε σε μία σημερινή συνέντευξή του στο BBC, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί.

Σε συνέντευξή του στο BBC ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί είπε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ για να αποδείξουν ότι θέλουν να συνάψουν συμφωνία». Και πρόσθεσε: «Αν είναι ειλικρινείς, είμαι βέβαιος ότι θα βρισκόμαστε στο δρόμο προς μια συμφωνία».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ανέφερε την πρόταση της Τεχεράνης να περιορίζει τον εμπλουτισμό του ουρανίου της, ο οποίος χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό και άλλα θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας, αν είναι έτοιμοι να συζητήσουν για τις κυρώσεις», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβάντσι αν και δεν επιβεβαίωσε αν αυτό σημαίνει άρση όλων ή ορισμένων κυρώσεων.

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, στο κέντρο, σφίγγει το χέρι του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν Sayyid Badr Albusaidi, ενώ ο Jared Kushner, αριστερά, παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους πριν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στη Μουσκάτ του Ομάν Oman Foreign Ministry

Όσον αφορά το αν το Ιράν θα συμφωνούσε να αποστείλει τα αποθέματά του - άνω των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου- εκτός Ιράν, όπως έκανε στη συμφωνία του 2015, ο Ταχτ-Ραβάντσι τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Η Ρωσία, η οποία δέχτηκε 11.000 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε χαμηλό επίπεδο ως μέρος της πολυμερούς συμφωνίας του 2015 από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε τρία χρόνια αργότερα, προσφέρθηκε να πάρει ξανά το εμπλουτισμένο ουράνιο σε ρωσικό έδαφος.

Άλλες προτάσεις που έχουν αναφερθεί στα διεθνή ΜΜΕ είναι η πρόταση της Τεχεράνης να αναστείλει προσωρινά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Μία από τις κύριες απαιτήσεις του Ιράν ήταν οι συνομιλίες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα. Το ίδιο επανέλαβε και ο Ιρανός υφυπουργός. «Κατά την άποψή μας, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, αν θέλουν να επιτύχουν συμφωνία, πρέπει να επικεντρωθούν στο πυρηνικό ζήτημα», είπε ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί.