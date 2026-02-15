Τεχεράνη: Ανοιχτή σε συμβιβασμούς για το πυρηνικό πρόγραμμά της
Το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των Αμερικανών, λέει ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν
To Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του με τις ΗΠΑ στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον επιθυμεί να συζητήσει την άρση των κυρώσεων, δήλωσε σε μία σημερινή συνέντευξή του στο BBC, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί.
Σε συνέντευξή του στο BBC ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί είπε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ για να αποδείξουν ότι θέλουν να συνάψουν συμφωνία». Και πρόσθεσε: «Αν είναι ειλικρινείς, είμαι βέβαιος ότι θα βρισκόμαστε στο δρόμο προς μια συμφωνία».
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ανέφερε την πρόταση της Τεχεράνης να περιορίζει τον εμπλουτισμό του ουρανίου της, ο οποίος χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό και άλλα θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας, αν είναι έτοιμοι να συζητήσουν για τις κυρώσεις», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβάντσι αν και δεν επιβεβαίωσε αν αυτό σημαίνει άρση όλων ή ορισμένων κυρώσεων.
Όσον αφορά το αν το Ιράν θα συμφωνούσε να αποστείλει τα αποθέματά του - άνω των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου- εκτός Ιράν, όπως έκανε στη συμφωνία του 2015, ο Ταχτ-Ραβάντσι τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».
Η Ρωσία, η οποία δέχτηκε 11.000 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε χαμηλό επίπεδο ως μέρος της πολυμερούς συμφωνίας του 2015 από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε τρία χρόνια αργότερα, προσφέρθηκε να πάρει ξανά το εμπλουτισμένο ουράνιο σε ρωσικό έδαφος.
Άλλες προτάσεις που έχουν αναφερθεί στα διεθνή ΜΜΕ είναι η πρόταση της Τεχεράνης να αναστείλει προσωρινά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Μία από τις κύριες απαιτήσεις του Ιράν ήταν οι συνομιλίες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα. Το ίδιο επανέλαβε και ο Ιρανός υφυπουργός. «Κατά την άποψή μας, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, αν θέλουν να επιτύχουν συμφωνία, πρέπει να επικεντρωθούν στο πυρηνικό ζήτημα», είπε ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί.