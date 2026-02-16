Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πιθανές επιχειρήσεις εβδομάδων στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την πιθανότητα συνεχών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν που θα διαρκέσουν εβδομάδες, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πολύ πιο σοβαρή σύγκρουση από ό,τι είχε παρατηρηθεί προηγουμένως μεταξύ των χωρών.

Η αποκάλυψη από τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του σχεδιασμού, αυξάνει τα διακυβεύματα για τη διπλωματία που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν την Τρίτη στη Γενεύη, με εκπροσώπους από το Ομάν να ενεργούν ως μεσολαβητές. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε το Σάββατο ότι ενώ ο Τραμπ θα ήθελε να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, «αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει».

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, εγείροντας φόβους για νέα στρατιωτική δράση. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες μαζί με μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και άλλη δύναμη πυρός ικανή να διεξάγει επιθέσεις και να αμύνεται εναντίον τους.

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή μετά από μια στρατιωτική εκδήλωση στο Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, ανέφερε ανοιχτά την πιθανότητα αλλαγής της κυβέρνησης στο Ιράν, λέγοντας ότι «φαίνεται ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί». Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος θα ήθελε να αναλάβει το Ιράν, αλλά είπε, «υπάρχουν άνθρωποι». «Εδώ και 47 χρόνια, μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό σκεπτικισμό σχετικά με την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, λέγοντας πέρυσι, «το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι οι χερσαίες δυνάμεις» και τα είδη της δύναμης πυρός των ΗΠΑ που είναι διατεταγμένα στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν μέχρι στιγμής επιλογές για επιθέσεις κυρίως από αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις.

Στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ επέδειξε την προθυμία του να βασιστεί και σε δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων για να συλλάβει τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια επιδρομή τον περασμένο μήνα.

Ερωτηθείσα για τις προετοιμασίες για μια δυνητικά παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει μια ποικιλία απόψεων για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», δήλωσε η Κέλι. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου» του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη επίθεση των ΗΠΑ, με βομβαρδιστικά stealth να πετούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να χτυπήσουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν πραγματοποίησε μια πολύ περιορισμένη επίθεση αντιποίνων σε μια αμερικανική βάση στο Κατάρ. Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά είναι πιο περίπλοκος, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να χτυπήσει ιρανικές κρατικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ασφαλείας, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να παράσχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Οι ειδικοί λένε ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση εναντίον του Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα τρομερό οπλοστάσιο πυραύλων. Τα αντίποινα του Ιράν αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέμεναν πλήρως ότι το Ιράν θα προβεί σε αντίποινα, οδηγώντας σε αντιπαραθέσεις και αντίποινα με την πάροδο του χρόνου. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν για τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά του προγράμματα και την καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας. Την Πέμπτη, προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση σε μια διπλωματική λύση θα ήταν «πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να προβούν σε αντίποινα εναντίον οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής βάσης. Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Τουρκίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, λέγοντας ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ». Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο σύνδεσης του ζητήματος με πυραύλους.

Το Σάββατο, ο Ιρανός αντιπολιτευόμενος Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν θα μπορούσε να σώσει ζωές και προέτρεψε την Ουάσινγκτον να μην αφιερώσει πολύ χρόνο στις διαπραγματεύσεις με τους κληρικούς ηγέτες της Τεχεράνης για μια πυρηνική συμφωνία. Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να την αποδυναμώσει ή να επιταχύνει την πτώση της.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η επίθεση θα επιταχύνει τη διαδικασία και ο λαός θα μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει στους δρόμους και να οδηγήσει στην τελική πτώση του καθεστώτος», δήλωσε ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζει εκτός Ιράν από τότε που ο πατέρας του ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

