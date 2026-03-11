ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ

Ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων εργαζομένων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Γιάννης Φιλιππάκος

Κατόπιν του ιδιαίτερα μεγάλου ενδιαφέροντος για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 12:00, η υποβολή αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα ολοκληρωθούν με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

  • 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης
  • 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ (Β΄1089)

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

