ΗΠΑ - Ιράν: Παρατηρητές καταγράφουν μετασταθμεύσεις μαχητικών F-22 και F-16 των ΗΠΑ και στη Σούδα

Snapshot Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη F35, F22 και F16 στη Μέση Ανατολή μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με το Axios..

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford πλησιάζει τη Μεσόγειο και αναμένεται να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία κοντά στον Περσικό Κόλπο.

Η βάση της Σούδας στην Κρήτη παίζει κεντρικό ρόλο στη μετασταθμεύση των F16 και F22 και στην υποστήριξη των αεροπορικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Η στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ υποδηλώνει προετοιμασία για ενδεχόμενη άμεση δράση και ενισχύει τη στρατηγική προβολή δύναμης στην περιοχή.

Τη στιγμή που η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής «μυρίζει μπαρούτι» παρά τις συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ, συνεχίζεται και η συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών κοντά στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές παρατηρητών οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν επισήμως.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη F-35, F-22 και F-16 στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Axios , το οποίο επικαλείται δεδομένα ραντάρ πτήσεων και έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Επίσης όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που εκτιμάται ότι πλησιάζει το Μεσόγειο με τελικό προορισμό την περιοχή κοντά στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με κάποιες αναφορές πέρασε ήδη το Γιβραλτάρ.

The USS Gerald Ford aircraft carrier seen in the Strait of Gibraltar.



It is heading to its final resting place in the Middle East, where Iran will send it to the bottom of the Sea. pic.twitter.com/GFIrqUuhrg — Sentletse ???????? (@Sentletse) February 17, 2026

The USS Gerald R. Ford has successfully navigated the Strait of Gibraltar and is currently en route to the Mediterranean. In a few days, the U.S. Navy's largest aircraft carrier will enter U.S. Central Command's area of responsibility (AOR).



?? Meanwhile: “I’ll be involved in… pic.twitter.com/RO99eyV4iQ — Emanuele Rossi (@de_f_t) February 17, 2026

Πόσα αεροσκάφη μπορεί να μεταφέρει το Gerald R. Ford

Το USS Gerald R. Ford μπορεί να μεταφέρει 75 αεροσκάφη σε διάφορες διαμορφώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη για αποστολές αεροπορικής υπεροχής και κρούσης, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης εξοπλισμένα με ραντάρ, ελικόπτερα για αντιυποβρυχιακό πόλεμο και logistics, και, όλο και περισσότερο, drones για επιτήρηση.

Αυτό το ιπτάμενο οπλοστάσιο επιτρέπει στους Αμερικανούς διοικητές να εκτελούν εντατικές αποστολές, στέλνοντας αεροσκάφη στον αέρα επανειλημμένα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ο σχεδιασμός του αεροπλανοφόρου στοχεύει στην υποστήριξη περισσότερων απογειώσεων και προσγειώσεων ανά ημέρα σε σύγκριση με τα παλαιότερα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, χάρη στις νέες τεχνολογίες.

Στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Η τρέχουσα στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή «φαίνεται να προετοιμάζεται άμεση δράση» εναντίον ευρέος φάσματος στόχων στο Janes που μίλησαν στο BBC Verify.

Μέχρι στιγμής σήμερα το BBC έχει αναφέρει:

-Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford ενδέχεται να βρίσκεται καθ' οδόν προς τη Μεσόγειο Θάλασσα

-Δύο αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου Awacs των ΗΠΑ, τα οποία παρέχουν τη διαχείριση του πεδίου μάχης, έχουν προσγειωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Deepankar Patil και S Kannan, από την ομάδα στρατιωτικών πληροφοριών της Janes, δήλωσαν BBC Verify προετοιμάζονται για παρατεταμένες επιχειρήσεις , όπως φαίνεται από τις «συνεχείς πτήσεις αεροσκαφών ανεφοδιασμού και μεταφοράς στην περιοχή». Τέτοιες επιχειρήσεις απαιτούνται επίσης την «παρουσία αρκετών μέσων ικανών για επιθέσεις», όπως η παρουσία αμερικανικών μαχητικών USS Abraham Lincoln κοντά στον Κόλπο.

Όπως ανέφερε επίσης στο BBC είδαμε για πρώτη φορά το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln σε δορυφορικές εικόνες ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Ωστόσο, οι Patil και Kannan δήλωσαν ότι το σκάφος πιθανότατα βρίσκεται εκεί εδώ και εβδομάδες, δεδομένου ότι έχουν παρατηρήσει τακτικές αναγνωριστικές πτήσεις ιρανικών drones πάνω από το κοντινό Στενό του Ορμούζ.

????

Zdjęcia satelitarne uzyskane przez @BBC pokazują, że lotniskowiec @USNavy USS Abraham Lincoln (CVN-72) nadal operuje w północnej części Morza Arabskiego.

Zdjęcie wykonano 15 lutego.



Zdjęcie wykonano 15 lutego. pic.twitter.com/mGAZrBKjLO — WarNewsPL (@WarNewsPL1) February 17, 2026

Τι αναφέρουν παρατηρητές

Τα προαναφερθέντα ανεπιβεβαίωτα στοιχεία καταγράφουν μια ταχεία και οργανωμένη μεταφορά αεροπορικής δύναμης στην Ευρώπη και ενδεχομένως πέρα ​​από αυτήν, στη Μέση Ανατολή, με τον ρόλο της βάσης της Σούδας να είναι κομβικός.

Παρατηρητές αναφέρουν ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναπτύσσει επί του παρόντος 36 F-16 και 12 F-22 προς τη Μέση Ανατολή, με σημαντική αεροπορική υλικοτεχνική υποστήριξη. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των διατλαντικών εναλλαγών τύπου Coronet (Στέμμα).

Αυτός ο τύπος εναλλαγής δεν είναι αυτοσχέδιος. Οι αποστολές Coronet χρησιμοποιούνται για ταχείες στρατηγικές μεταφορές μεταξύ περιοχών, πράγμα που σημαίνει ότι η παρατηρούμενη διάταξη αντιστοιχεί σε μια οργανωμένη προβολή δύναμης και όχι απλώς σε μια τοπική άσκηση. Η ταυτόχρονη ύπαρξη πολλαπλών διαδρόμων υποδηλώνει την επιθυμία να επιταχυνθεί ο ρυθμός.

?️✈️???? |



Des observateurs indiquent que l'US Air Force procède actuellement au déploiement de 36 F-16 et 12 F-22 en direction du Moyen-Orient, avec un important soutien logistique aérien. Le mouvement s'inscrit dans le cadre de rotations transatlantiques de type Coronet.



Ce… pic.twitter.com/pJN9mzudsC — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) February 17, 2026

Ο ρόλος της Σούδας

Συμμετέχουν μαχητικά αεροσκάφη

Σύμφωνα με τους ίδιους παρατηρητές η διάταξη περιλαμβάνει:

• 12 F-16 που μετασταθμεύουν από τη βάση του Aviano (Ιταλία)

• 12 F-16 από το Spangdahlem (Γερμανία)

• 12 F-16 από τη McEntire Joint National Guard Base (Ηνωμένες Πολιτείες)

• 12 F-22 Raptors (κωδικός που TREND 5 από1)

Coronet East 033, με προορισμό την Ευρώπη (RAF Lakenheath).

Ο συνδυασμός F-16 / F-22 είναι σημαντικός. Τα F-22 εξασφαλίζουν την υπεροχή στον αέρα και τη διείσδυση σε αμφισβητούμενα περιβάλλοντα, ενώ τα F-16 παρέχουν μαζικότητα, ευελιξία και συνεχούς κρούσης. Αυτός ο συνδυασμός υποδηλώνει μια στάση προσανατολισμένη προς ένα δυνητικά εχθρικό περιβάλλον και όχι απλώς μια αποστολή παρουσίας ή συμβολικής αποτροπής.

(F-16 Aviano & Spangdahlem)

Τέσσερα KC-135 Stratotankers παρέχουν συνοδεία και ανεφοδιασμό:

• LAGER 12 (59-1475) – Χανιά (Σούδα)

• LAGER 13 (63-8008) – Χανιά (Σούδα)

• LAGER 14 (62-3540)

– LAGER –410 Ράμσταϊν

Με βάση τις διαθέσιμες παρατηρήσεις:

• Τα LAGER 12/13 υποστηρίζουν τα F-16 από το Αβιάνο (“AV”).

• Τα LAGER 10/14 υποστηρίζουν τα F-16 από το Σπάνγκνταλεμ (“SP”).

Σχετικά με τη Σούδα αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι άλλα δύο αντιτορπιλικά πλοία έχουν θεαθεί στην ανατολική Μεσόγειο κοντά στην αμερικανική βάση.

Προτεραιότητα έχει η συνέχεια και η ασφάλεια της μεταφοράς

Ο αριθμός των αεροσκαφών ανεφοδιασμού που κινητοποιήθηκαν για αυτές τις ενδοευρωπαϊκές μεταφορές δείχνει ότι προτεραιότητα έχει η συνέχεια και η ασφάλεια της μεταφοράς. Ο πολλαπλασιασμός των σημείων ανεφοδιασμού μειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με απρόβλεπτες εκτροπές και επιτρέπει ταχύτερη εγκατάσταση στην περιοχή. Αυτό αντανακλά τον άρτιο σχεδιασμό και την επιθυμία να αποφευχθούν τυχόν λογιστικά προβλήματα.

Διατλαντική διέλευση – F-16 από το McEntire

Τέσσερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού υποστηρίζουν τις πτήσεις TABOR 71-76 και TABOR 81-86:

• KC-135 CLEAN 23

• KC-135 CLEAN 33

• KC-135 CLEAN 31

• KC-46 CLEAN 22

Η παρουσία ενός KC-46 παράλληλα με τα KC-135 παρέχει εφεδρεία και αυξημένη χωρητικότητα καυσίμου. Αυτό επιτρέπει την άμεση διακίνηση και μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται για να καταστούν τα αεροσκάφη επιχειρησιακά μόλις φτάσουν στην Ευρώπη.



Η ανάπτυξη των F-22 στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα ισχυρό στρατηγικό μήνυμα. Το F-22 Το ενίσχυση της στάσης. Η παρουσία του αυξάνει αμέσως το όριο αποτροπής, ιδίως έναντι οποιασδήποτε προηγμένης απειλής από τον αέρα ή από την επιφάνεια προς τον αέρα.

Περίληψη

Η παρατηρούμενη κίνηση συνδυάζει:



• 48 μαχητικά αεροσκάφη (36 F-16 + 12 F-22)

• 8 κύρια αεροσκάφη ανεφοδιασμού (KC-135 και KC-46)

• 4 C-17 που αναφέρονται στην υλικοτεχνική υποστήριξη

Πρόκειται για μια δομημένη και συντονισμένη ανάπτυξη, που βασίζεται σε Coronet και μαζική υποστήριξη ανεδιασμού εν πτήσει, υποδηλώνοντας μια ταχεία και οργανωμένη μεταφορά αεροπορικής δύναμης στην Ευρώπη και ενδεχομένως πέρα ​​από αυτήν, στη Μέση Anatole.

Ιρανικές απειλές

Στο μεταξύ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν , Αλί Χαμενεΐ , δήλωσε σήμερα ( 17/02 ) για την ανάπτυξη της αμερικανικής άλφα χώρας του ότι «πιο επικίνδυνο από ένα πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να στείλει στον βυθό της θάλασσας ».

Ο Χαμενεΐ, μιλώντας κάτω από μία επιγραφή που έγραφε « όποιος σας επιτεθεί, ανταποδώστε με τον ίδιο τρόπο », δήλωσε για τον Ντόναλντ Τραμπ :

«Λέει ότι ο στρατός του είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο. Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί τόσο σκληρό χτύπημα που δεν μπορεί να ξανασηκωθεί. […]

