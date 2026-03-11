Οι ωραίες της φετινής Eurovision που περιμένουμε να δούμε στη σκηνή

Ποιες τραγουδίστριες μαγνητίζουν τα βλέμματα;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι ωραίες της φετινής Eurovision που περιμένουμε να δούμε στη σκηνή
Είθισται, κάθε χρόνο, να συζητάμε για τους νέους και πολλά υποσχόμενους
καλλιτέχνες της Eurovision, να εκθειάζουμε τις υπέροχες φωνές, αλλά και να
θαυμάζουμε τις εντυπωσιακές τραγουδίστριες που ανεβαίνουν στη σκηνή. Έτσι
και φέτος, υπάρχουν καλλονές που δεν θα περάσουν απαρατήρητες όχι μόνο λόγω
ταλέντου, αλλά και λόγω εξωτερικής εμφάνισης.

Η Αλίτσια Σεμπλίνσκα έρχεται από την Πολωνία και θα τραγουδήσει το «Pray».
Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μετά τη νίκη της στο «The Voice of Poland» και
θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές στην πολωνική μουσική σκηνή. Αυτή
είναι η δεύτερη φορά που η νεαρή κερδίζει στον εθνικό τελικό. Η τραγουδίστρια
είχε τερματίσει πρώτη και το 2020, ωστόσο τότε η Eurovision ματαιώθηκε λόγωτης πανδημίας.

Η Τάμαρα Ζίβκοβιτς, γεννημένη το 2000, είναι τραγουδίστρια και φλαουτίστας
του Μαυροβουνίου. Θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην 70 η διοργάνωση με το
τραγούδι «Nova zora» και θα εντυπωσιάσει… ειδικά τον αντρικό πληθυσμό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η εκπρόσωπος της Γερμανίας. Η Σάρα Λομπάρντι
θα βάλει φωτιά στο stage με το τραγούδι «Fire», ενώ η παρουσία της και το act
θυμίζουν πολύ την Ελένη Φουρέιρα και το «Fuego». Θεωρείται μία από τις πιο
πολυσχιδείς προσωπικότητες στη γερμανική βιομηχανία θεάματος, έχει
κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο «Let’s Dance», ενώ αναδείχθηκε νικήτρια σε
παραγωγές όπως τα «Das große Promibacken», «The Masked Singer» και
«Dancing on Ice». Παράλληλα, έχει εργαστεί ως παρουσιάστρια και ηθοποιός.

Από τη Γερμανία στη Βουλγαρία! Η εντυπωσιακή Ντάρα με το τραγούδι
«Bangaranga», το οποίο φέρει και την υπογραφή του Έλληνα δημιουργού,
Δημήτρη Κοντόπουλου, αναμένεται να είναι από τις hot παρουσίες. Με
εκατομμύρια streams, πολλές επιτυχίες που έφτασαν στο νούμερο ένα, διεθνείς
συνεργασίες και έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, ανήκει στη νέα γενιά που
διαμορφώνει τη σύγχρονη βουλγαρική ποπ μουσική.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η εκπρόσωπος του νησιού της
Αφροδίτης, Antigoni, που διαθέτει όλο το πακέτο. Η 29χρονη -που θα
τραγουδήσει το «Jalla»- μεγάλωσε στο Λονδίνο, μιλάει όμως πολύ καλά τα
ελληνικά, αφού ήταν η πρώτη της γλώσσα. Σύμφωνα με το βιογραφικό της
σημείωμα στο Spotify, έχει αναπτύξει έναν ισχυρά πρωτότυπο ήχο που συνδυάζει
τα πολιτισμικά της στοιχεία με τις αστικές της επιρροές. Είχε απασχολήσει, να
σημειωθεί, και ως μία από τις παίκτριες του βρετανικού «Love Island».

Ντέλτα Γκούντρεμ ή αλλιώς η εκπρόσωπος της Αυστραλίας στον 70ό διαγωνισμό
τραγουδιού της Eurovision. Η Γκούντρεμ, μια από τις πιο αγαπητές και εμπορικά
επιτυχημένες ποπ σταρ της χώρας, θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Eclipse» που μιλά
για τα αστέρια, το φως του φεγγαριού και τους «πλανήτες που ευθυγραμμίζονται».
«Πάντα λάτρευα τη δημιουργικότητα, την ατομικότητα και τη χαρά που φέρνει ο
διαγωνισμός, συνδέοντας και ενώνοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα από
τη μουσική, τη διεθνή γλώσσα», δήλωσε η Γκούντρεμ που ήδη έχει αγαπηθεί από
τους Eurofans.

