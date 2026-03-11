«Θέλω απλά να κοιμηθώ»: Η καθημερινότητα της Τεχεράνης στη φρίκη του πολέμου στο Ιράν

Την ώρα που το Ισραήλ κορυφώνει τις επιθέσεις του στο Ιράν, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας ζουν τον δικό τους εφιάλτη

Δημήτρης Δρίζος

«Θέλω απλά να κοιμηθώ»: Η καθημερινότητα της Τεχεράνης στη φρίκη του πολέμου στο Ιράν
Οι κάτοικοι της Τεχεράνης και της κοντινής πόλης Καράτζ δηλώνουν εξαντλημένοι και ανήσυχοι έπειτα από δέκα ημέρες συνεχών ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Όπως περιγράφουν στο BBC Persian, οι εκρήξεις ακούγονται σχεδόν κάθε λίγες ώρες, ενώ αρκετές περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ένας άνδρας γύρω στα 30 από την Τεχεράνη περιέγραψε πως πέρασε τη νύχτα σε απόλυτο σκοτάδι. «Το ρεύμα κόπηκε και δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Χτύπησαν δυνατά χθες το βράδυ. Στο σπίτι μας βλέπεις μόνο ρωγμές στους τοίχους. Ο ύπνος έχει γίνει το πιο δύσκολο πράγμα για μένα», είπε.

Κάτοικοι της ιρανικής πρωτεύουσας ανέφεραν επίσης διακοπές και αυξομειώσεις στην παροχή ρεύματος. Ένας άνδρας περίπου 20 ετών δήλωσε πως ένας δρόμος κοντά στο σπίτι του χτυπήθηκε από πύραυλο. «Νιώθω χάλια. Το μόνο που θέλω είναι να μπορέσω να κοιμηθώ απόψε», ανέφερε.

Άλλος νεαρός από την Τεχεράνη είπε ότι «είμαστε ακόμη ζωντανοί», ωστόσο πρόσθεσε πως τα σημεία όπου πέφτουν οι πύραυλοι πλησιάζουν όλο και περισσότερο. «Κάθε μέρα πέφτουν πιο κοντά», είπε χαρακτηριστικά.

Τεχεράνη

Μια ιρανική σημαία κρέμεται σε ένα κτίριο που χτυπήθηκε από ισραηλινό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα, στην Τεχεράνη, Ιράν, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

AP

Νέο κύμα ισραηλινών επιδρομών

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ξεκίνησε «ευρεία σειρά επιθέσεων εναντίον τρομοκρατικών στόχων στην Τεχεράνη». Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι επιδρομές στόχευσαν υπόγειο συγκρότημα που χρησιμοποιείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης για έρευνα οπλικών συστημάτων, υποδομές στο κεντρικό αρχηγείο της Δύναμης Κουντς – του σώματος που χειρίζεται τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό – καθώς και άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και αμυντικού εξοπλισμού.

Το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκε ότι ακολούθησε νέα «σειρά χτυπημάτων» στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα εξαπολύθηκε ακόμη ένα κύμα επιθέσεων.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ αλλά και στόχων σε χώρες της Μέσης Ανατολής όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και διπλωματικές αποστολές.

Βαρύς απολογισμός θυμάτων

Η οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRANA), που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον 1.761 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των συγκρούσεων. Από αυτούς, 1.245 φέρονται να είναι άμαχοι, ανάμεσά τους 194 παιδιά.

Η πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων στη χώρα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των στοιχείων.

Παράλληλα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν έχει περιοριστεί σχεδόν πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, κάτοικοι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με το BBC Persian και να μεταφέρουν εικόνες από την καθημερινότητα μέσα σε μια πόλη που ζει υπό συνεχή βομβαρδισμό.

«Οι εκρήξεις κρατούσαν 20 λεπτά»

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε ότι κάποια στιγμή τη νύχτα της Δευτέρας οι εκρήξεις διαρκούσαν συνεχόμενα για περίπου 20 λεπτά.

«Είμαι κουρασμένος. Όλη η καθημερινότητά μου έχει χαθεί. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα από όσα έκανα πριν ή απλώς δεν έχω τη δύναμη να το προσπαθήσω», ανέφερε.

Μια γυναίκα περίπου 20 ετών περιέγραψε ότι οι εκρήξεις ακούγονταν «κάθε λίγες ώρες» και ότι στον ουρανό εμφανίστηκε ένα περίεργο λευκό φως, διαφορετικό από αυτό που είχαν δει τις προηγούμενες νύχτες.

Παρά τον φόβο, ορισμένοι κάτοικοι εκφράζουν την ελπίδα ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει σε πολιτικές αλλαγές στη χώρα. «Ακόμη κι αν κρατήσει μερικές εβδομάδες, είναι καλύτερο από το να ζούμε μια ζωή με αυτό το σύστημα», είπε η ίδια γυναίκα, εκφράζοντας τη θέση όσων θέλουν το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

israel-iran.jpg

Σκληρές νύχτες και στο Καράτζ

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο Καράτζ, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης, όπου επίσης καταγράφηκαν επιθέσεις και διακοπές ρεύματος.

Ένας άνδρας γύρω στα 30 ανέφερε ότι είδε ένα «μπλε φως» να φωτίζει τον ουρανό τη νύχτα της Δευτέρας, ενώ παρατήρησε και διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο.

«Θα αντέξω αυτή την κατάσταση αρκεί να φύγει το καθεστώς», δήλωσε.

Μια γυναίκα περίπου 50 ετών, ιδιοκτήτρια εστιατορίου στη συνοικία Μεχρσάχρ του Καράτζ, είπε ότι μια επίθεση σημειώθηκε πολύ κοντά στο σπίτι της.

«Ήταν το πιο κοντινό χτύπημα που έχουμε ζήσει. Πραγματικά νιώσαμε τη σκιά του θανάτου πάνω από τα κεφάλια μας», είπε.

Παρά τον φόβο, δήλωσε αποφασισμένη να αντέξει. «Στεκόμαστε όρθιοι μέχρι το τέλος για να επιβιώσουμε και να είμαστε ελεύθεροι. Ακόμη κι αν σκοτωθούμε, δεν έχει σημασία μπροστά στις ζωές που έχουν ήδη χαθεί με την ελπίδα της νίκης».

Φόβος για το μέλλον

Δεν συμμερίζονται όλοι την ίδια αισιοδοξία. Ένας νεαρός από το Καράτζ παραδέχθηκε ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο βαριά.

«Κουράστηκα από όλο αυτό. Ο πόλεμος είναι συντριπτικός. Κάποια πιθανά σενάρια για το μέλλον του Ιράν είναι πραγματικά τρομακτικά», είπε.

Ένας ακόμη νεαρός από την Τεχεράνη, που δήλωσε ότι τραυματίστηκε στο μάτι κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον περασμένο χειμώνα, είπε ότι νιώθει διπλά θύμα της κατάστασης.

Σύμφωνα με την HRANA, τουλάχιστον 6.480 διαδηλωτές σκοτώθηκαν και περίπου 25.000 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής των διαμαρτυριών από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

«Είμαστε τα θύματα», είπε. «Έχω ήδη πληγεί από την Ισλαμική Δημοκρατία και τώρα εξαιτίας της γίνεται ένας πόλεμος που μας πληγώνει ξανά».

*Με πληροφορίες από το BBC

