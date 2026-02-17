Στενά του Ορμούζ: Το υπουργείο Ναυτιλίας με επείγον σήμα καλεί τα ελληνικά πλοία σε επιφυλακή

Snapshot Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εξέδωσε επείγον σήμα για αυξημένη επιφυλακή των ελληνικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ λόγω κλιμάκωσης της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Αναφέρθηκε πρόσφατη απόπειρα επιβίβασης ενόπλων από δύο μικρά σκάφη σε φορτηγό πλοίο στην περιοχή.

Υπάρχουν αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που ενδέχεται να απενεργοποιήσουν τα συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης των πλοίων.

Συνιστάται η αποφυγή πλεύσης κοντά στις ακτές του Ιράν λόγω στρατιωτικής άσκησης και η διατήρηση επαφής με τα επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής.

Επείγον σήμα απέστειλε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προς τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ, καλώντας τα να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την ασφάλειά τους, καθώς στην περιοχή παρατηρείται κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Στο σήμα του υπουργείου γίνεται αναφορά σε πρόσφατη απόπειρα επιβίβασης ενόπλων από δύο μικρά σκάφη σε φορτηγό πλοίο που διερχόταν από την περιοχή. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε αυξημένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και είναι πιθανό, να θέσουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης, όπως και στην παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται/υπενθυμίζεται στα πλοία που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ «να εφαρμόζουν το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) για τη ναυτική ασφάλεια και να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση διατηρώντας επίγνωση της δραστηριότητας μικρών σκαφών στην περιοχή τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σήμα.

Επίσης, συστήνεται στα πλοία να είναι «προετοιμασμένα για πλοήγηση χωρίς τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων τους, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν παρεμβολές και να αναφέρουν στα επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής κάθε ύποπτη δραστηριότητα ή ηλεκτρονικές παρεμβολές που παρατηρούν.

Το υπουργείο Ναυτιλίας συστήνει στα πλοία και τα πληρώματα τους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, να είναι σε επαφή με τα φίλια επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής και να ταξιδεύουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις ακτές του Ιράν λόγω της στρατιωτικής άσκησης που διεξάγει η Τεχεράνη στην περιοχή».

