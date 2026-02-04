F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ

Το απόγευμα της Τετάρτης, ένα αμερικανικό μαχητικό F-35C από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέρριψε ιρανικό drone Shahed-139, παραλλαγή της σειράς Shahed-136, στην Αραβική Θάλασσα, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές, το UAV πλησίαζε επιθετικά το αεροπλανοφόρο με ασαφή πρόθεση, παρά τις προειδοποιήσεις και τις κινήσεις αποκλιμάκωσης, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από παρενόχληση ιρανικών δυνάμεων σε αμερικανικό εμπορικό πλοίο, εντείνοντας το κλίμα έντασης στην περιοχή.

Και μπορεί για τους Αμερικανούς να μην είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, όμως για τους αναλυτές παγκοσμίως το περιστατικό υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά την ασύμμετρη σχέση κόστους ανάμεσα σε υπερσύγχρονα μαχητικά όπως το F-35C και φθηνά, μαζικής παραγωγής drones τύπου Shahed. Η επιλογή του μέσου αναχαίτισης δεν είναι μόνο επιχειρησιακό ζήτημα, αλλά και οικονομικό.

Το κόστος της αναχαίτισης με F-35

Το F-35C, η ναυτική έκδοση του stealth μαχητικού, συγκαταλέγεται στα ακριβότερα αεροσκάφη σε επίπεδο λειτουργίας. Για μια τυπική αποστολή αναχαίτισης διάρκειας 1–4 ωρών, το κόστος ανά ώρα πτήσης εκτιμάται μεταξύ 34.000 και 42.000 δολαρίων, ποσό που περιλαμβάνει καύσιμα, συντήρηση, ανταλλακτικά και υποστήριξη πληρώματος. Μόνο τα καύσιμα JP-8 κοστίζουν περίπου 4.500 δολάρια την ώρα.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η κατάρριψη γίνεται συνήθως με βλήμα AIM-120 AMRAAM. Το κόστος ενός AIM-120C/D, βάσει συμβολαίων και εκτιμήσεων, κυμαίνεται από 1 έως 1,1 εκατ. δολάρια. Έτσι, για μια αποστολή δύο ωρών με χρήση ενός βλήματος, το συνολικό κόστος φτάνει τα 1,07–1,18 εκατ. δολάρια.

Φθηνά drones εναντίον πανάκριβων πλατφορμών

Το Shahed-136/139 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα φθηνού «καμικάζι» drone. Το κόστος παραγωγής του εκτιμάται από 20.000 έως 80.000 δολάρια ανά μονάδα, ανάλογα με την έκδοση. Η χαμηλή τιμή επιτρέπει μαζική χρήση, δημιουργώντας κορεσμό στις άμυνες και εξαναγκάζοντας τον αντίπαλο να δαπανά ακριβά πυρομαχικά.

Περιστατικά σαν και αυτό στα στενά του Ορμούζ, με την κατάρριψη ενός drone αξίας 50.000 δολαρίων με βλήμα άνω του 1 εκατ. δολαρίων αποτυπώνει την κεντρική πρόκληση των σύγχρονων συγκρούσεων. Η προστασία κρίσιμων και πανάκριβων πλατφορμών όπως τα αεροπλανοφόρα παραμένει πρωτεύουσα ανάγκη, όμως οι ένοπλες δυνάμεις στρέφονται όλο και περισσότερο σε φθηνότερα μέσα, από οπλισμένα UAV έως συστήματα λέιζερ και ηλεκτρονικού πολέμου, ώστε να περιορίσουν το οικονομικό κόστος χωρίς να υπονομεύουν την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα.

