Εκτός ελέγχου η άνοδος της τιμής του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 110 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους, καθώς η συνεχής κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Στις αγορές της Ασίας, το αργό τύπου Brent παράδοσης Απριλίου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, κινήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω στα 111 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 3,4%.

Παράλληλα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI παράδοσης Απριλίου ξεπέρασαν τα 99 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας το ισχυρό ράλι των τελευταίων ημερών.

Η άνοδος των τιμών συνδέεται με τις νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων στο Κατάρ όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις, μετά το ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι γνώριζε εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση στο South Pars, ωστόσο κάλεσε να αποφευχθούν περαιτέρω πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του Jones Act για διάστημα 60 ημερών, επιτρέποντας σε πλοία με ξένη σημαία να μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλα εμπορεύματα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κόστος μεταφοράς ενέργειας στο εσωτερικό της χώρας.

Συνολικά, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς η σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ έχει ουσιαστικά παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ενώ αρκετοί παραγωγοί στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει σημαντικά την παραγωγή τους.