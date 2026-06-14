Ιράν: Η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό δεν θα μείνει αναπάντητη

Πλήγματα του Ισραήλ σημειώθηκαν κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ιράν: Η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό δεν θα μείνει αναπάντητη
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.

Σε μία ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις (που έχουν αναληφθεί).

Ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, δήλωσε σήμερα ότι τα «εγκλήματα» των Ισραηλινών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Τα σχόλια του Μοχάμαντ Τζαφάρ Ασάντι έγιναν μετά από τα πλήγματα του Ισραήλ κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, τα οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ είχαν στόχο την Χεζμπολάχ που είναι σύμμαχος του Ιράν στον Λίβανο.

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