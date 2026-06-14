Πανελλήνιες 2026: Τέλος και για τα ΕΠΑΛ αύριο - Με ποια μαθήματα «κλείνουν» οι εξετάσεις
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 08:00 το πρωί
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Στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων εξετάζονται αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο των φετινών Πανελληνίων εξετάσεων.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 08:00 π.μ., με την ώρα έναρξης εξέτασης να ορίζεται η 08:30 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ
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