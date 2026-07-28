Snapshot Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και προαιρετικά ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει ενιαίες διατάξεις για τα προγράμματα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Περιλαμβάνει τη ρύθμιση προτύπου προαιρετικού ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος με την ονομασία «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (Ο.Α.Π.Ε.Σ.).

Ρυθμίζει θέματα καταχώρισης, παραγωγής, διανομής και εποπτείας του Ο.Α.Π.Ε.Σ.

Συμπληρώνει τον νόμο 5078/2023 που αφορά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Snapshot powered by AI

Την ερχόμενη Πέμπτη εισάγεται προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2026, έχει ως αντικείμενο:

α) τη θέσπιση ειδικών και ενιαίων διατάξεων για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που προσφέρονται από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (εφεξής: Τ.Ε.Α.) και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

β) τη ρύθμιση πρότυπου προαιρετικού ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης με την ονομασία «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (εφεξής: Ο.Α.Π.Ε.Σ.),

γ) τη ρύθμιση των ζητημάτων καταχώρισης, παραγωγής, διανομής και εποπτείας του Ομαδικού Ασφαλιστικού Προϊόντος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης και

δ) τη συμπλήρωση του ν. 5078/2023 (Α΄ 211), περί ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.