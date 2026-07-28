Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και τα προαιρετικά ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και προαιρετικά ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα.
  • Το νομοσχέδιο θεσπίζει ενιαίες διατάξεις για τα προγράμματα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
  • Περιλαμβάνει τη ρύθμιση προτύπου προαιρετικού ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος με την ονομασία «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (Ο.Α.Π.Ε.Σ.).
  • Ρυθμίζει θέματα καταχώρισης, παραγωγής, διανομής και εποπτείας του Ο.Α.Π.Ε.Σ.
  • Συμπληρώνει τον νόμο 5078/2023 που αφορά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
Snapshot powered by AI

Την ερχόμενη Πέμπτη εισάγεται προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2026, έχει ως αντικείμενο:

α) τη θέσπιση ειδικών και ενιαίων διατάξεων για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που προσφέρονται από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (εφεξής: Τ.Ε.Α.) και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

β) τη ρύθμιση πρότυπου προαιρετικού ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης με την ονομασία «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (εφεξής: Ο.Α.Π.Ε.Σ.),

γ) τη ρύθμιση των ζητημάτων καταχώρισης, παραγωγής, διανομής και εποπτείας του Ομαδικού Ασφαλιστικού Προϊόντος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης και

δ) τη συμπλήρωση του ν. 5078/2023 (Α΄ 211), περί ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι λεπτομέρειες

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Προγραμματίζονται εκλογές στην Αϊτή – Οι πρώτες μετά από 10 χρόνια

00:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και τα προαιρετικά ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα

00:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τεχνολογικών κολοσσών

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μάγιερ γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ: Ποιος είναι και τα χαρακτηριστικά του

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Εκτός λειτουργίας ο ένας από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες

23:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: Γιατί προστατεύει την ευγονία και την εγκυμοσύνη - Η ευλογία των μήλων

23:39ΚΟΣΜΟΣ

«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο που συνδέεται με τον IRGC καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμέως: «Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - «Πιο δύσκολα αύριο» - Απειλούνται οι αμπελώνες του Μπορντό;

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Το φάντασμα της ισλαμικής τρομοκρατίας απειλεί και πάλι την Ευρώπη

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές στιγμές στο Χονγκ Κονγκ: Κατέρρευσε σκαλωσιά λόγω των θυελλωδών ανέμων από τυφώνα

23:08ΚΥΠΡΟΣ

Στην Κύπρο ο Γκουτέρες για να «ξεκλειδώσει» το Κυπριακό - Τι φέρνει μαζί του

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προσλήψεων για σταθμάρχες και εκδότες εισιτηρίων

23:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τις 33 διατάξεις

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Η «κρεμαστή» γέφυρα Παλαιοπύργου στη Λάρισα έγινε... διεθνής - 30 χλμ παράκαμψη λόγω Daniel

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Εμπόδια αντί για πρόσβαση» – Καταγγελίες για το Seatrac στην κεντρική παραλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική αντίδραση: Παίκτρια κλωτσάει την αντίπαλό της στο κεφάλι

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

18:03LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

16:28ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το έσκασε

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

10:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια - Τρεις συλλήψεις

21:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να διακρίνετε τα τσιμπήματα κοριών από εκείνα άλλων εντόμων

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη Γερμανία το δίχρονο αγοράκι από τα Χανιά

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

23:39ΚΟΣΜΟΣ

«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο που συνδέεται με τον IRGC καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ