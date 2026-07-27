Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

Η νέα σειρά του MEGA θα κάνει πρεμιέρα τη νέα χρονιά και ήδη απασχολεί

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα
LIFESTYLE
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  • Η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» του MEGA βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και θα κάνει πρεμιέρα τη νέα χρονιά.
  • Η υπόθεση διαδραματίζεται στα ορεινά Χανιά τη δεκαετία του 1980 και επικεντρώνεται σε ένα σκοτεινό μυστικό που επηρεάζει σχέσεις φιλίας, αγάπης και προδοσίας.
  • Οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι ο εκρηκτικός Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ο λογικός δάσκαλος Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) και η δυναμική Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), που ανατρέπουν τις ισορροπίες μεταξύ τους.
  • Η σειρά σκηνοθετείται από τους Μάριο Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη και σεναριογραφείται από την Εμμανουέλα Αλεξίου.
  • Το καστ περιλαμβάνει πολλούς γνωστούς ηθοποιούς όπως τους Νίκο Βερλέκη, Μαρία-Νεφέλη Δούκα, και Ελένη Γερασιμίδου.
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Με παράδοση στη μυθοπλασία, το MEGA έχει «χτίσει» τη δική του κληρονομιά με τις σειρές του εδώ και δεκαετίες. Τη νέα σεζόν επενδύει στην παραγωγή «Δυο μαύρα πουκάμισα», που θα φέρει στο φως ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν.

Εμπνευσμένη από το ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα δραματική σειρά «ζωντανεύει» μια καθηλωτική ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, την προδοσία και τις αλήθειες που, όσο βαθιά κι αν κρυφτούν, αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται.

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Στα ορεινά Χανιά, ένας έρωτας έρχεται να ταράξει, όσα θεωρούνταν δεδομένα. Σχέσεις δοκιμάζονται, παλιοί δεσμοί απειλούνται και πληγές που έμοιαζαν κλειστές, ανοίγουν ξανά. Η ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του 1980 στην Κρήτη, όπου ένα τραυματικό γεγονός που άφησε ανεξίτηλα σημάδια, σκεπάζεται από τη σιωπή, με σκοπό να παραμείνει για πάντα «θαμμένο». Τα χρόνια περνούν, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το παρελθόν επιστρέφει και καθώς διεκδικεί τη θέση του στο παρόν, οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές για όλους. Το ίδιο και τα τραύματα που θα προκαλέσει…

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Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας άνθρωπος εκρηκτικός και αυθόρμητος, που αφήνεται στα συναισθήματά του χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ζει με πάθος, αγαπά με ένταση και συχνά παρασύρεται από τις παρορμήσεις του. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) δάσκαλος στο επάγγελμα, πορεύεται με γνώμονα τη λογική, την υπευθυνότητα και την ανάγκη να προστατεύει όσους αγαπά. Οι δρόμοι τους, ωστόσο, οδηγούνται αργά αλλά σταθερά σε μια αναπόφευκτη αναμέτρηση. Η άφιξη της Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη), μιας γοητευτικής και δυναμικής γυναίκας, θα ανατρέψει κάθε ισορροπία. Η παρουσία της θα πυροδοτήσει εξελίξεις, που θα φέρουν στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, απωθημένα και βαθιές συγκρούσεις.

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Πρωταγωνιστούν οι Νίκος Βερλέκης, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης και στον ρόλο της Σοφίας η Ελένη Γερασιμίδου.

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