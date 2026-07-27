Σαλμονέλα: Εννέα άτομα διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας - Είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο

Snapshot Εννέα άτομα, συμπεριλαμβανο δύο ανηλίκων, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα σαλμονέλας μετά από κατανάλωση φαγητού στο ίδιο εστιατόριο, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Περιστατικά σαλμονέλας αυξάνονται στην Αττική, μετά από προηγούμενα κρούσματα στη Λαμία και την Καστοριά, με έκκληση για αυστηροποίηση των ελέγχων στην αλυσίδα τροφίμων.

Η σαλμονέλα μεταδίδεται κυρίως μέσω κατανάλωσης ωμού ή μη καλά μαγειρεμένου μολυσμένου τροφίμου, ιδιαίτερα κοτόπουλου και αυγών, και καταστρέφεται σε θερμοκρασίες άνω των 70°C για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Η θεραπεία της σαλμονέλας είναι κυρίως συμπτωματική με ενυδάτωση και δεν συνιστάται αντιβιοτική αγωγή εκτός από περιπτώσεις με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

Η πρόληψη απαιτεί συστηματικούς ελέγχους σε προμηθευτές, αποθήκες και καταστήματα εστίασης, καθώς και αποφυγή επιμόλυνσης τροφίμων και επιφανειών. Snapshot powered by AI

Εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, εχθές Κυριακή 26 Ιουλίου, με συμπτώματα σαλμονέλας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία, αλλά τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν από το ιατρικό προσωπικό του τμήματος ΤΕΠ του νοσοκομείου και στη συνέχεια αποχώρησαν. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο κ. Γιαννάκος, όλα τα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικα παιδιά, είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο εστιατόριο. Η πιθανή κοινή πηγή της μόλυνσης αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Περισσότερα από 20 κρούσματα σαλμονέλας αναφέρθηκαν πριν από λίγες μέρες στη Λαμία, με αρκετούς από τους ασθενείς να χρειάζονται νοσηλεία. Επιπλέον, στην Καστοριά αναφέρθηκαν περισσότερα από 10 κρούσματα, που δεν οφείλονταν απαραίτητα σε κοτόπουλο.«Μετά τη Λαμία και την Καστοριά, μαζικά περιστατικά σαλμονέλας εμφανίζονται πλέον και στην Αττική», επισημαίνει ο Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας την άμεση αυστηροποίηση των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης τροφίμων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για ελλιπείς ελέγχους στην αγορά και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται συστηματικές επιθεωρήσεις σε προμηθευτές, αποθήκες, χώρους παρασκευής τροφίμων και καταστήματα εστίασης, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποτραπούν νέα μαζικά κρούσματα.

Τα συμπτώματα της σαλμονέλας

Από τη στιγμή της μόλυνσης με τη σαλμονέλα έως την έναρξη των συμπτωμάτων (περίοδος επωάσεως) μπορεί να περάσουν από 6 ώρες έως 3 ημέρες. Τα συμπτώματα συνήθως αρχίζουν ξαφνικά και συμπεριλαμβάνουν:

Διάρροια χωρίς αίμα (στην πλειονότητα των περιπτώσεων) που διαρκεί συνήθως 3-7 ημέρες

Πυρετό (σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων)

Πόνο στην κοιλιά (κοιλιακό άλγος)Πόνο στους μυς (μυαλγία)

Πονοκέφαλο

Ναυτία (μπορεί να προηγείται της διάρροιας)

Έμετο

Η διάρροια και ο έμετος μπορεί να οδηγήσουν στην αφυδάτωση, ιδίως τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Άλλες επιπλοκές είναι σπάνιες και συμπεριλαμβάνουν:

Τη σηψαιμία

Τον σχηματισμό αποστημάτων, κυρίως σε ομάδες υψηλού κινδύνου (βρέφη, ανοσοκατασταλμένοι, άτομα με γαστρική αχλωρυδρία, άτομα με χαμηλή οξύτητα γαστρικού υγρού)

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η σαλμονέλλωση μπορεί να αποβεί μοιραία. Αυτό είναι πιθανότερο σε βρέφη, ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

Πώς θεραπεύεται

Η θεραπεία της σαλμονέλλωσης είναι κατά κανόνα συμπτωματική (ενυδάτωση και αναπλήρωση ηλεκτρολυτών). Δεν ενδείκνυται η χορήγηση αντιβιοτικών για την αντιμετώπισή της, όταν δεν υπάρχουν επιπλοκές. Και αυτό διότι δεν βραχύνει τη διάρκεια της νόσου, ενώ αντιθέτως σχετίζεται με παράταση της φορίας και αυξημένο κίνδυνο υποτροπών.

Ένδειξη για λήψη αντιβιοτικών υπάρχει σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο βακτηριαιμίας (η σαλμονέλα μπορεί μπει στο αίμα).

Πώς μεταδίδεται

Η σαλμονέλα ζει σε πολλά οικόσιτα και άγρια ζώα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πουλερικά, χοίροι και βοοειδή. Ο συχνότερος τρόπος μετάδοσης είναι κατανάλωση ωμού ή μισομαγειρεμένου τροφίμου που έχει μολυνθεί με κόπρανα από αυτά τα ζώα.

Πολύ συχνή πηγή είναι ενδεικτικά τα κοτόπουλα και τα αυγά. Γι’ αυτό και συνιστάται να καταναλώνονται καλομαγειρεμένα. Η σαλμονέλλα καταστρέφεται όταν παραμείνει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70°C για τουλάχιστον 2 λεπτά, τονίζει ο ΕΟΔΥ.

Ωστόσο σαλμονέλα μπορεί κάποιος να κολλήσει και από μία ωμή σαλάτα, εάν αυτή επιμολυνθεί από ωμό μολυσμένο κρέας ή αυγά. Η επιμόλυνσή της μπορεί επίσης να συμβεί και από τις μολυσμένες επιφάνειες και σκεύη. Γι’ αυτό π.χ. δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο πριν το μαγειρέψουμε.

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