Σαλμονέλα: Καθησυχάζουν οι ειδικοί - Κανονικά οι πωλήσεις κοτόπουλου, χωρίς κάμψη στην αγορά

Snapshot Έχουν καταγραφεί 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, με 12 ασθενείς να νοσηλεύονται ακόμα, μεταξύ αυτών και ένα 8χρονο παιδί.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης, ενώ τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται.

Οι πτηνοτρόφοι και οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι η παραγωγή τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα και ότι η σαλμονέλα καταστρέφεται με σωστή θερμική επεξεργασία του κοτόπουλου.

Η ζήτηση και οι πωλήσεις κοτόπουλου παραμένουν σταθερές, χωρίς πτώση στην αγορά, καθώς το κοτόπουλο θεωρείται οικονομική επιλογή σε σχέση με άλλα κρέατα.

Οι τιμές του κοτόπουλου στα σούπερ μάρκετ δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά παρά τα κρούσματα σαλμονέλας. Snapshot powered by AI

Παρά την ανησυχία που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, ενώ η αγορά κοτόπουλου συνεχίζει να κινείται σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλας. Από τους 17 ασθενείς που νοσηλεύονταν στην Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, παραμένουν πλέον 12, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν εξιτήριο τις επόμενες ώρες.

Μεταξύ των νοσηλευόμενων βρίσκεται και ένα 8χρονο παιδί, το μικρότερο σε ηλικία από όσους εμφάνισαν συμπτώματα, το οποίο νοσηλεύεται μαζί με τον πατέρα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 13 από τους 17 ασθενείς είναι κάτω των 31 ετών.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

Οι πτηνοτρόφοι καθησυχάζουν

Οι άνθρωποι της αγοράς επισημαίνουν στο Newsbomb ότι η παραγωγική διαδικασία ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους καταναλωτές.

Ο ιδιοκτήτης του πτηνοτροφείου «Η Χρυσή Κλώσσα», Χαράλαμπος Γιολδάσης, αναφέρει: «Η επιχείρησή μας είναι οικογενειακή από το 1964. Προμηθευόμαστε τα πουλιά από εκκολαπτήριο παραγωγών, ανάλογα με τις ανάγκες της χρονιάς. Φέτος πήραμε περίπου 42.000 πουλιά, όσα και πέρυσι. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων πώς θα κινηθεί η αγορά, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι καιρικές συνθήκες. Τα πουλιά τα παραλαμβάνουμε μόλις εκκολαφθούν και τα διαθέτουμε στην αγορά περίπου την 48η ημέρα. Δεν υπάρχει μειωμένη ζήτηση».

«Δεν υπάρχει πτώση στις πωλήσεις»

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος μιλώντας στο Newsbomb υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν γυρίσει την πλάτη στο κοτόπουλο.

«Δεν παρατηρείται καμία μείωση στην αγορά. Αντίθετα, ο κόσμος συνεχίζει να αγοράζει κοτόπουλο, καθώς αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα κρέατα. Το χοιρινό έχει ακριβύνει, ενώ το μοσχάρι είναι πλέον απλησίαστο για πολλές οικογένειες».

«Οι παραγγελίες συνεχίζονται κανονικά»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», Ανδρέας Δημητρίου.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αγορά. Οι παραγγελίες συνεχίζονται κανονικά και η ζήτηση παραμένει αμείωτη. Όλα λειτουργούν φυσιολογικά».

Οι ειδικοί εξηγούν πώς καταστρέφεται η σαλμονέλα

Καθησυχαστικός εμφανίζεται και ο υπεύθυνος του Χημικού - Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της ΠΙΝΔΟΣ, Απόστολος Πατσιάς.

Όπως εξηγεί: «Η σαλμονέλα καταστρέφεται πλήρως με τη σωστή θερμική επεξεργασία. Όταν το κοτόπουλο ψηθεί στις κατάλληλες θερμοκρασίες, ο καταναλωτής δεν κινδυνεύει. Επιπλέον και σύμφωνα με την νομοθεσία στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζονται ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα βιο-ασφάλειας, (καθαρισμοί, απολύμανσεις, κλπ) και διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων ( IFS, FSSC, ISO 22000 κα) . Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι επαλήθευσης στο νερό, στις ζωοτροφές, στην υγεία των πτηνών και στα αντίστοιχα τελικά προϊόντα. Η ψυκτική μας αλυσίδα διανομής (φορτηγά ψυγεία, κέντρα διανομής κλπ) επιβλέπεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ελέγχου σαλμονέλας που επιβλέπουν οι αντίστοιχες επίσημες αρχές».

Από τα πτηνοτροφεία στα σούπερ μάρκετ

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν τα κρούσματα, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Ελληνικό ολόκληρο: 2,90 ευρώ/κιλό.

Ελληνικό ολόκληρο: 4,90 ευρώ/κιλό.

Ελεύθερης βοσκής: από 9,00 ευρώ/κιλό σε προσφορά στα 7,00 ευρώ/κιλό.

Ελληνικό ολόκληρο: από 7,05 ευρώ/κιλό σε προσφορά στα 5,29 ευρώ/κιλό.

Κοτόπουλο εγχώριο: από 7,10 ευρώ/κιλό σε προσφορά στα 5,68 ευρώ/κιλό.

Κοτόπουλο βιολογικό (μισό ή ολόκληρο): 12,25 ευρώ/κιλό.

8 οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή μόλυνσης

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική, με έμφαση στην αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολυτών, ενώ η χορήγηση αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι 8 οδηγίες του ΕΟΔΥ για την πρόληψη της σαλμονέλας:

σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας και την αλλαγή πάνας (το πλύσιμο των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σχολαστικά και στο παιδί), καθώς και πριν και μετά το χειρισμό τροφίμωνσχολαστικό πλύσιμο των σκευών και των χεριών μετά το χειρισμό ωμού κρέατοςμη κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου κρέατος, αυγών ή τροφίμων που περιέχουν αυγά και που δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώςτήρηση κανόνων υγιεινής στην κουζίνα (διαφορετικές επιφάνειες κοπής, πλύσιμο ωμών φρούτων και λαχανικών, διατήρηση των τροφίμων σε κατάλληλες θερμοκρασίες ψύξης)τήρηση κανόνων υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται όταν ταξιδεύει κανείς σε χώρες ενδημικές για το νόσηματήρηση κανόνων υγιεινής κατά τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων (σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά από επαφή με τα κατοικίδια και τα αντικείμενα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, σχολαστικός καθαρισμός ενυδρείων)απομάκρυνση των κατοικίδιων ζώων από τους χώρους παρασκευής τροφίμωνόταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά κάτω των πέντε ετών, έγκυες ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα καλό θα ήταν να μη φιλοξενούνται ερπετά ως κατοικίδια.

Η σωστή υγιεινή των χεριών, η ασφαλής προετοιμασία των τροφίμων και το καλό μαγείρεμα αποτελούν τα βασικότερα «όπλα» απέναντι στη σαλμονέλα.

Διαβάστε επίσης