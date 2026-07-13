Κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία: 30 τα κρούσματα, νοσηλεύονται 12 ασθενείς

Snapshot Στη Λαμία έχουν καταγραφεί πάνω από 20 κρούσματα σαλμονέλας, με 12 ασθενείς να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Οι ασθενείς κατανάλωσαν φαγητό από διάφορα καταστήματα της πόλης, υποδεικνύοντας πιθανή μόλυνση κοινής παρτίδας τροφίμου.

Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας και ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ.

Η Διεύθυνση Δημόσια Υγείας Φθιώτιδας ξεκινά ελέγχους σε καταστήματα εστίασης για την ανεύρεση της πηγής της μόλυνσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία για τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, που πλέον λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο Λαμίας 30 ασθενείς.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Γιαννάκου:

«Δυστυχώς συνεχίζονται οι προσελεύσεις ασθενών στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας που πάσχουν από Σαλμονέλα όπως επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι σήμερα μεσημέρι προσήλθαν 30 ασθενείς.

Εμφανίζουν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια. Τελικά για νοσηλεία παρέμειναν έως τώρα 12 ασθενείς. Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί.

Ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος. Φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας.

Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα».

Νοσηλεύονται τουλάχιστον 12 άτομα

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το lamiareport, 12 ασθενείς αναγκάστηκαν να νοσηλευθούν και παραμένουν στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, όπως και στη μονάδα βραχείας νοσηλείας.

Αρκετοί ακόμη ασθενείς σε ελαφρύτερη κατάσταση, πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.

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