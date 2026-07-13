Λαμία: Είκοσι κρούσματα σαλμονέλας το Σαββατοκύριακο

Snapshot Δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας καταγράφηκαν στη Λαμία μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

20 άτομα μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα σαλμονέλας, εκ των οποίων 12 νοσηλεύονται.

Όλοι οι ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό από διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Το Νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας και ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας θα πραγματοποιήσει ελέγχους στα εστιατόρια για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης. Snapshot powered by AI

Δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας παρατηρήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Λαμία, καθώς 20 άτομα πέρασαν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετοί και πυρετός.

Δώδεκα άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν σε κλινική του Νοσοκομείου. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε ολόκληρη μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ. Ο οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους στα εστιατόρια της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.