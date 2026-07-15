Σαλμονέλα στη Λαμία: 22 τα κρούσματα – Σύσταση για προσωρινή αποφυγή κατανάλωσης κοτόπουλου

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται, σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι υπεύθυνοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχουν επωμιστεί την ιχνηλάτηση και τον εν γένει έλεγχο των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στα διαδοχικά κρούσματα σαλμονέλας που παρατηρήθηκαν από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (11/7) στη Λαμία, αναγκάζοντας κάποια από αυτά να αναζητήσουν βοήθεια στο νοσοκομείο.

Ομοίως και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ανδρέας Τοουλιάς που νωρίτερα είχε σύσκεψη εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλία Σανίδα, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο και υπηρεσιακά στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα, έχουν καταγραφεί 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλωσης και από τους 17 ασθενείς που νοσηλευόντουσαν το πρωί στην Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, πλέον παραμένουν οι 12 οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εξιτήριο αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Ανάμεσά τους και ο 8χρονος που νοσηλεύεται με τον πατέρα του και είναι ο μικρότερος από όσους εκδήλωσαν συμπτώματα (Συνολικά 13 από τους 17 είναι κάτω από 31 ετών).

Σύμφωνα με τον κ. Τοουλιά, η κατάσταση βρίσκεται πλέον σε στάδιο εκτόνωσης. Ο ίδιος επισκέφτηκε τους νοσηλευόμενους και ενημερώθηκε για την καλή πορεία της υγείας τους. Συνιστά πάντως επαγρύπνηση και αυξημένη προσοχή από όλους!

«Ολοκληρώνονται οι έλεγχοι. Περιορίζεται ο κίνδυνος και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας. Απαιτείται, όμως, υπευθυνότητα σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση νέων κρουσμάτων», σημειώνει ο κ. Τοουλιάς.

Νωρίτερα στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε το αρχικό ρεπορτάζ του LamiaReport που πρώτο ανέδειξε το σοβαρό θέμα, ότι οι ασθενείς δεν σχετίζονται μεταξύ τους και δεν συμμετείχαν σε κοινό γεύμα. Κάπως έτσι καταγράφηκαν έξι διαφορετικά καταστήματα εστίασης και στο πλαίσιο της πλήρους ιχνηλάτησης της υπόθεσης, έχουν υποβληθεί σε μικροβιολογικό έλεγχο οι εργαζόμενοι των εμπλεκόμενων καταστημάτων εστίασης, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όλα τα δείγματα έχουν σταλεί στον ΕΟΔΥ στη Χαλκίδα και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Όλα συγκλίνουν στην ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος προμηθευτής έχει ήδη εντοπιστεί, ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει και διερευνάται πλέον η πιθανή διακίνηση της παρτίδας και εκτός των ορίων του Δήμου Λαμιέων.

Με κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Στερεάς Ελλάδας:

-Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του υπό διερεύνηση προμηθευτή.

-Διατηρείται συνεχής επικοινωνία με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για την παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών.

-Κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας όπου εδρεύει η μονάδα του προμηθευτή, προκειμένου να προχωρήσει σε αντίστοιχες ελεγκτικές ενέργειες.

-Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των διενεργούμενων ελέγχων και εργαστηριακών αναλύσεων.

«Το καλοκαίρι καταγράφονται και άλλες τροφικές δηλητηριάσεις, γι’ αυτό απαιτείται αναλυτική διερεύνηση κάθε περιστατικού»

Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, αρκετοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Λαμίας έλαβαν εξιτήριο, ενώ αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι εντός της ημέρας.

Ο κ. Βασιλακόπουλος διευκρίνισε ότι η επιδημιολογική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής τοποθέτηση για την ακριβή αιτία της διασποράς, προτού ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα υπάρξει ενημέρωση», σημείωσε. Σύμφωνα με εκείνον, είναι πιθανό να καταγραφούν ορισμένα ακόμη περιστατικά τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης της νόσου μπορεί να φτάσει έως και τις επτά ημέρες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλέσει ανησυχία, επισημαίνοντας ότι δεν σημαίνει πως κάθε νέο περιστατικό γαστρεντερίτιδας στην περιοχή συνδέεται απαραίτητα με τη συγκεκριμένη συρροή.

Όπως εξήγησε, τους θερινούς μήνες καταγράφονται και άλλες γαστρεντερίτιδες ή τροφικές δηλητηριάσεις με παρόμοια συμπτώματα, γι’ αυτό και απαιτείται αναλυτική διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Σύσταση για προσωρινή αποφυγή κατανάλωσης κοτόπουλου

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εξακριβωθούν τα αίτια, ο κ. Βασιλακόπουλος συνέστησε στους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Αναφερόμενος στη γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλα, εξήγησε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται ειδική θεραπεία ή χορήγηση αντιβίωσης. Βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης είναι η σωστή ενυδάτωση, καθώς η διάρροια και ο πυρετός μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση.

Οδηγίες για τη συντήρηση νωπού κρέατος

Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ υπενθύμισε ότι το νωπό κρέας και ιδιαίτερα το κοτόπουλο πρέπει είτε να μαγειρεύονται άμεσα είτε να τοποθετούνται απευθείας στην κατάψυξη.

Χαρακτήρισε λανθασμένη την πρακτική της διατήρησης του κοτόπουλου για αρκετές ημέρες στη συντήρηση και της μεταγενέστερης τοποθέτησής του στην κατάψυξη.

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