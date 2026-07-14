Βασιλακόπουλος - ΕΟΔΥ για σαλμονέλα στη Λαμία: «Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες»

Ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι ο ΕΟΔΥ δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα βασιζόμενος σε εκτιμήσεις ή πιθανολογήσεις.

Μάνος Χατζηγιάννης

Βασιλακόπουλος - ΕΟΔΥ για σαλμονέλα στη Λαμία: «Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες»
Φωτο αρχείου Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ΕΟΔΥ συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να εντοπίσει με ακρίβεια την πηγή μόλυνσης από σαλμονέλα στη Λαμία.
  • Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή για 2-3 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
  • Ο αριθμός των νοσηλευόμενων δεν υποδηλώνει βαριά περιστατικά, καθώς οι γιατροί προτιμούν προληπτική νοσηλεία λόγω της δημοσιότητας της υπόθεσης.
  • Αναμένονται νέα κρούσματα λόγω του χρόνου επώασης της σαλμονέλας, που μπορεί να φτάσει έως και επτά ημέρες μετά την κατανάλωση του μολυσμένου προϊόντος.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς κρουσμάτων εκτός Λαμίας, ενώ συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι για την τεκμηρίωση της αιτίας.
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Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στη Λαμία τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία καταγράφηκαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Σήμερα το πρωί οι αρμόδιες Αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλας στη Λαμία. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, μιλώντας στο STAR Κεντρικής Ελλάδας, επισημαίνοντας ωστόσο πως η έρευνα συνεχίζεται, καθώς πρέπει να ταυτοποιηθούν τόσο ο ενδιάμεσος διακινητής όσο και η μονάδα εκτροφής από την οποία προήλθαν τα προϊόντα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, τόνισε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης γίνεται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Όπως είπε, ο ΕΟΔΥ συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα επιστημονικά πρωτόκολλα, προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή της μόλυνσης.

«Οι νοσηλείες δεν σημαίνουν ότι οι ασθενείς είναι βαριά»

Αναφερόμενος στους ασθενείς που νοσηλεύονται, ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι ο αριθμός τους δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία, καθώς, όπως εξήγησε, η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση έχει οδηγήσει τους γιατρούς να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στις αποφάσεις τους.

«Αν το θέμα δεν είχε πάρει τόση δημοσιότητα, είμαι σίγουρος ότι οι νοσηλευόμενοι θα ήταν λιγότεροι», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται σε λανθασμένη ιατρική πρακτική, αλλά στο γεγονός ότι οι γιατροί επιλέγουν την ασφαλέστερη αντιμετώπιση.

Όπως εξήγησε, σε διαφορετικές συνθήκες ορισμένοι ασθενείς θα λάμβαναν οδηγίες να επιστρέψουν στο σπίτι τους, με σύσταση για καλή ενυδάτωση και παρακολούθηση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία προτιμάται η νοσηλεία τους για προληπτικούς λόγους.

«Δεν πρέπει ο κόσμος να συνδέσει τον αριθμό των νοσηλευόμενων με το ότι πρόκειται για βαριά περιστατικά», τόνισε, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος, ως γιατρός, θα επέλεγε μια πιο προσεκτική στάση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Αναμένονται νέα κρούσματα λόγω του χρόνου επώασης

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να καταγραφούν και άλλα κρούσματα μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας όμως ότι αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο λόγω του χρόνου επώασης της σαλμονέλας.

Όπως εξήγησε, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν τρεις έως τέσσερις ημέρες μετά την κατανάλωση του μολυσμένου τροφίμου, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις ο χρόνος επώασης μπορεί να φτάσει ακόμη και τις επτά ημέρες.

«Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει προϊόν από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να εμφανίσει τα συμπτώματα αύριο ή μεθαύριο», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η εμφάνιση νέων περιστατικών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η κατάσταση επιδεινώνεται.

«Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 ημέρες»
Ο κ. Βασιλακόπουλος απηύθυνε σαφή σύσταση προς τους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Μέχρι να είμαστε απολύτως βέβαιοι για το τι έχει συμβεί και να υπάρχει τεκμηρίωση με βάση όλα τα πρωτόκολλα, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, επανέλαβε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να περιοριστεί η εμφάνιση νέων περιστατικών είναι οι πολίτες να μην καταναλώσουν τρόφιμα που περιέχουν κοτόπουλο για τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς εκτός Λαμίας

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να έχουν εμφανιστεί κρούσματα και εκτός Λαμίας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία σχετική ένδειξη ή ενημέρωση.

Όπως είπε, θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, εφόσον η επίμαχη παρτίδα είχε διανεμηθεί και σε άλλες περιοχές από τον αρχικό παραγωγό, ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο σενάριο.

Συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι ο ΕΟΔΥ δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα βασιζόμενος σε εκτιμήσεις ή πιθανολογήσεις.

Όπως είπε, πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να αποδειχθεί με επιστημονική ακρίβεια η αιτία του προβλήματος και να εκδοθεί τεκμηριωμένο πόρισμα.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η διερεύνηση θα ολοκληρωθεί σύντομα, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταναλώνουν και πάλι κοτόπουλο με ασφάλεια.

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