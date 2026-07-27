Πετρέλαιο - Κατρακυλούν οι τιμές: Το Brent στα 88 δολάρια καθώς ΗΠΑ και Ιράν σταματούν τις επιθέσεις

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχώρησαν στα 88,22 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 8,8% μετά την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η παύση των επιθέσεων των ΗΠΑ προς το Ιράν το Σαββατοκύριακο οφείλεται σε συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, αν και η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει επίσημες συνομιλίες.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, με περιορισμένη ναυσιπλοΐα και αυξημένη διέλευση από το πέρασμα Μπαμπ ελ Μαντέμπ, επηρεάζοντας την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα δημιουργούν αβεβαιότητα στις αγορές, ενώ οι τιμές συνεχίζουν να μειώνονται λόγω της ανησυχίας για τη ζήτηση.

Παράλληλα, οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας προσθέτουν περαιτέρω αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου διευρύνουν την πτώση τους στις διεθνείς αγορές, με το αργό πετρέλαιο Brent τον Σεπτέμβριο, το συμβόλαιο που βρισκόταν πιο κοντά στη λήξη του και επομένως επηρεάστηκε περισσότερο από τις τεχνικές προσαρμογές των traders, να υποχωρεί κατά 8,8% στα 88,22 δολάρια το βαρέλι.

Πιο ενδεικτικό των βραχυπρόθεσμων προσδοκιών της αγοράς θεωρείται το συμβόλαιο Brent Οκτωβρίου, το οποίο υποχωρεί κατά 7,4%, στα 84,90 δολάρια το βαρέλι.

Με τις σημερινές απώλειες, το διεθνές σημείο αναφοράς (benchmark) του πετρελαίου έχει πλέον εξαλείψει τα κέρδη που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα και εμφανίζει συνολική πτώση άνω του 2% σε εβδομαδιαία βάση.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και το αμερικανικό αργό WTI για παράδοση τον Σεπτέμβριο, το οποίο υποχωρεί κατά 7,6%, στα 82,50 δολάρια ανά βαρέλι, διατηρώντας ωστόσο θετικό πρόσημο σε εβδομαδιαία βάση, με κέρδη 1,8%.

Παράλληλα, τα διεθνή χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχικών δεικτών σημείωσαν σημαντικά κέρδη. Τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 1,4%, ενώ του S&P 500 κατά 1%.

Οι εταιρείες που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης ηγήθηκαν της ανόδου, καθώς η προοπτική χαμηλότερων τιμών πετρελαίου αναζωπύρωσε τις προσδοκίες ότι θα μπορούσαν να μειωθούν και τα επιτόκια δανεισμού. Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν μόνο ελαφρά και παρέμειναν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025.

Η νέα αισιοδοξία στις αγορές έρχεται μετά τους φόβους για επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση για τον έλεγχο των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ επεκτάθηκε προς την Ερυθρά Θάλασσα, έναν ακόμη σημαντικό θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι εξετάζει μια «μαζική επίθεση» προκειμένου να περιορίσει τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, έκτοτε ΗΠΑ και Ιράν απέφυγαν νέες επιθέσεις για τρεις ημέρες.

Οι ΗΠΑ σταμάτησαν τις επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες χτυπημάτων.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στην εκπομπή του NBC «Meet the Press» ότι η απόφαση για την παύση των επιθέσεων ελήφθη λόγω των συνεχιζόμενων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε δει καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, είναι να δίνει στις συνομιλίες λίγο χώρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «συνεχίζονται», αν και υπάρχει «εσωτερική διαμάχη» στην ιρανική πλευρά.

Ο Γουόλτς απέρριψε επίσης δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αμερικανικών όπλων έχουν εξαντληθεί.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έδειξε περιορισμένη διάθεση για εντατικοποίηση των ειρηνευτικών προσπαθειών.

«Οι διαμεσολαβητές μπορεί να μεταφέρουν μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ. Ο ίδιος τόνισε ότι η Τεχεράνη «δεν θα επιτρέψει ποτέ στην Αμερική να καθορίσει τον χρόνο του πολέμου και της ειρήνης» και ότι «θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της όσο απαιτούν τα συμφέροντα και οι εκτιμήσεις της».

Ο Μπαγκαΐ επέμεινε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, καθώς η σύγκρουση κλιμακώθηκε, με τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά αποκλεισμένα και νέες διαταραχές από επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ παρέμεινε περιορισμένη το Σαββατοκύριακο, ενώ αυξημένη δραστηριότητα καταγράφηκε μέσω του περάσματος Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Σύμφωνα με ανάλυση του NBC News σε δεδομένα της MarineTraffic, μόλις 29 επιβεβαιωμένες διελεύσεις καταγράφηκαν στα Στενά του Ορμούζ από την Παρασκευή έως την Κυριακή. Η κίνηση μειώθηκε από 12 διελεύσεις την Παρασκευή σε 6 το Σάββατο, πριν αυξηθεί σε 11 την Κυριακή.

Αντίθετα, στην περιοχή του Μπαμπ ελ Μαντέμπ καταγράφηκαν 100 επιβεβαιωμένες διελεύσεις το ίδιο διάστημα, με σχετικά σταθερή ημερήσια δραστηριότητα.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ. Οι επανειλημμένες απειλές για κλείσιμό τους είχαν οδηγήσει σε εκτίναξη των ενεργειακών τιμών και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

«Η αγορά φαίνεται να αναζητά συνεχώς καλά νέα από μια περιοχή που στην πραγματικότητα δεν τα προσφέρει», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς. «Μια παύση των στρατιωτικών επιθέσεων μπορεί να μοιάζει με βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν συνοδεύεται από εγγυήσεις ότι το πετρέλαιο θα αρχίσει σύντομα να ρέει από την περιοχή. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται μόνο αν οι υψηλές τιμές περιορίσουν ξανά τη ζήτηση και όχι εξαιτίας αμφίβολων μικρών εκεχειριών».

Τη Δευτέρα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι έξι πλοία επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ «απενεργοποιώντας τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης». Σύμφωνα με το πρακτορείο, ένα από αυτά «αντιμετώπισε περιστατικό», ενώ τα υπόλοιπα επέστρεψαν στον Περσικό Κόλπο «υπό την αποφασιστική διαχείριση του Ιράν».

Η Ιορδανία, βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο drones νωρίς τη Δευτέρα, χωρίς να είναι σαφές ποιος τα εκτόξευσε. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε drones που εκτοξεύθηκαν από φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ταξίδεψε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, όπου την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν.

«Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε την ασφάλειά μας, ενώ παράλληλα επεκτείνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», δήλωσε πριν από την αναχώρησή του.

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι μεταβαίνει στις ΗΠΑ για να παραστεί στην κηδεία του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους μεγαλύτερους φίλους που είχε ποτέ το Ισραήλ».

Πέρα από τη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν επίσης στραφεί όλο και περισσότερο κατά της ναυσιπλοΐας, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις αγορές.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε το Σαββατοκύριακο σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ένας ακόμη. Η Τεχεράνη κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ουκρανίας για να διαμαρτυρηθεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο έχει διαπιστώσει πως η Ρωσία μεταφέρει στο Ιράν δορυφορικές πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή, προκειμένου η Τεχεράνη να κατευθύνει τις επιθέσεις της στην περιοχή.

Υεμένη: Οι Χούθι λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία - Το Ριάντ καλεί το Ιράκ να ελέγξει τις φιλοϊρανικές οργανώσεις που δρουν από το έδαφός του

Οι Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά «ευαίσθητων» εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την ανατολική ΣαουδικήΑραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρέ είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στη «διείσδυση» μη επανδρωμένων, σαουδαραβικών αεροσκαφών, στον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ και στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε ένοπλες ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν για την επίθεση αυτήν.

«Τρομοκρατικές επιθέσεις εξαπολύθηκαν από το ιρακινό έδαφος, από τρομοκράτες παραστρατιωτικούς που στηρίζονται από το Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Ριάντ κάλεσε τη Βαγδάτη «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες.

Η επίθεση σημειώθηκε παρά την ηρεμία που παρατηρείται από το Σάββατο στην περιοχή, καθώς έχουν παύσει οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από 13 ημέρες συγκρούσεων.

Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις που εδρεύουν στο Ιράν δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για καμία επίθεση στην περιοχή αφότου ξανάρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, στις αρχές του μήνα. Η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου κατηγορούν αυτές τις ένοπλες ομάδες για επιθέσεις που δέχτηκαν κατά την προηγούμενη φάση του πολέμου.

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