Μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά το «πάγωμα» των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Η παύση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν αποκλιμάκωσε προσωρινά τους φόβους για την προσφορά, οδηγώντας το Brent κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά το «πάγωμα» των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η παύση των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί πάνω από 6% στα 92 δολάρια το βαρέλι.
  • Η Τεχεράνη ανέστειλε τα αντίποινα και άρχισαν διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Ομάν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Παρά την αποκλιμάκωση, η ένταση παραμένει, καθώς οι Χούθι ανέλαβαν ευθύνη για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου 40% μέσα στον Ιούλιο λόγω των συγκρούσεων και των προβλημάτων στη διακίνηση φορτίων στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.
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Ισχυρή πτώση καταγράφουν τα ξημερώματα της Δευτέρας, με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα περιόρισε, τουλάχιστον προσωρινά, τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στην τροφοδοσία.

Το Brent, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και επηρεάζει άμεσα το ενεργειακό κόστος και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, υποχωρεί άνω του 6%, στα επίπεδα των 92 δολαρίων το βαρέλι. Νωρίτερα, οι απώλειές του είχαν φθάσει έως και το 7%, οδηγώντας την τιμή στιγμιαία κάτω από τα 90 δολάρια. Το αμερικανικό αργό τύπου WTI υποχωρεί κατά περίπου 6%, κοντά στα 85 δολάρια.

Η αποκλιμάκωση ξεκίνησε αργά την Παρασκευή, χωρίς επίσημη ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον. Η Τεχεράνη γνωστοποίησε στη συνέχεια ότι ανέστειλε και τις δικές της επιχειρήσεις αντιποίνων, ενώ παράλληλα άρχισαν επαφές με τη μεσολάβηση του Ομάν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η αγορά παραμένει σε επιφυλακή

Παρά τη μεγάλη πτώση, η ένταση δεν έχει εκλείψει. Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη Saudi Aramco στα λιμάνια Τζιζάν και Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνοντας τους φόβους ότι οι διαταραχές μπορεί να επεκταθούν και στις εναλλακτικές οδούς εξαγωγής του σαουδαραβικού πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να εμφανίζουν άνοδο περίπου 40% μέσα στον Ιούλιο, έπειτα από εβδομάδες συγκρούσεων και προβλημάτων στη διακίνηση φορτίων τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στην Ερυθρά Θάλασσα.

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