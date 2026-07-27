Μαρινάκης για νέα μείωση στο diesel: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης για νέα μείωση στο diesel: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε
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  • Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για μείωση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, όσο υπάρχουν ανάγκες και δημοσιονομικά περιθώρια, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
  • Παραδόθηκε το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, που βελτιώνει σημαντικά τη συγκοινωνία στη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Μακεδονία.
  • Το Υπουργείο Παιδείας χορηγεί 7 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, βασισμένες σε αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.
  • Η περιοχή του Ολύμπου εντάχθηκε ομόφωνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική πολιτιστική και φυσική της αξία.
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Μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές έναντι της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των συντακτών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως «όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες».

Υπενθυμίζεται πως χτες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ανακοίνωσε επιπλέων μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Αύγουστο.

«Η τελευταία παρέμβαση είναι στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Ολοκληρώθηκε ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο οποίος συνδέει τον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό.

Το βόρειο τμήμα του παραδόθηκε στην κυκλοφορία την περασμένη Πέμπτη. Με συνολικό μήκος άνω των 181 χιλιομέτρων, ο Ε65 συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό, βάζοντας τέλος στη συγκοινωνιακή απομόνωση περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Μειώνοντας εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης, ο Ε65 αποτελεί τον τρίτο ολοκληρωμένο κάθετο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας, μετά την Ιόνια Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος, εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή ώθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χορηγεί 7 άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη - κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Για το σκοπό αυτό, προηγήθηκε η λήψη σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ειδικά για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές, τις αυστηρότερες στην Ευρώπη, που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους.

Αντίστοιχα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο.

Η χώρα μας έκανε ήδη ένα σημαντικό βήμα με την δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης μεταρρύθμισης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εξ’ υπαρχής ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιλογές των φοιτητών, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και καθιστώντας την Ελλάδα ισχυρότερο εκπαιδευτικό κόμβο, με σταθερή εγγύηση την ποιότητα και τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου.

Ελπίζουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιμετωπίσουν αυτή την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικά γυαλιά, μακριά από ιδεοληψίες και θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

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H ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό.

«Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση» όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Η συμπερίληψη του Ολύμπου στον συγκεκριμένο Κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την Εξέχουσα Οικουμενική Αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας, προς όφελος της Ανθρωπότητας.

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Ξεπέρασαν τα 134 εκατ. ευρώ οι αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής που εκδόθηκαν για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2016 και του 2022. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα την επεξεργασία του συνόλου των σχετικών αιτημάτων, καλύπτοντας το 100% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την τρέχουσα περίοδο φορολογικών δηλώσεων.

Το ποσό των φορολογικών απαλλαγών είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνοδεύεται από τον μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την επιτάχυνση στην εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

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Μέσα στο σαββατοκύριακο ο ελληνικός αθλητισμός σημείωσε πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup. Συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση της Ελλάδας στην υδατοσφαίριση, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος παγκοσμίως.

Συγχαρητήρια και στην ελληνική κωπηλασία για τη σπουδαία της παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ, όπου η Εθνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια.

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