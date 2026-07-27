Μητσοτάκης: Δεν μπορεί η αδράνεια να είναι η απάντηση στο υψηλό κόστος ενέργειας

Snapshot Οι σχέσεις Ελλάδας και Αυστρίας χαρακτηρίζονται εξαιρετικές και υπάρχει συμφωνία για περαιτέρω σύσφιξη τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της Άμυνας της Ευρώπης και την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής αν χρειαστεί.

Σχετικά με τις τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ότι η αδράνεια δεν είναι αποδεκτή ως απάντηση στο υψηλό κόστος.

Επισήμανε ότι δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες εντός της ενιαίας αγοράς. Snapshot powered by AI

Μήνυμα πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαυστριακών σχέσεων, ενώ εξέφρασε επίσης την ελπίδα για αποκλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ.

Οι σχέσεις Ελλάδας – Αυστρίας παραμένουν εξαιρετικές, ανέφερε εισαγωγικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως συμφώνησε με τον αυστριακό ομόλογό του για περαιτέρω σύσφιξή τους.

«Δεν μπορεί η αδράνεια να είναι η απάντηση στο υψηλό κόστος ενέργειας»

Για τις τιμές ενέργειας, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «δεν μπορεί η αδράνεια να είναι η απάντησή μας στο υψηλό κόστος», και σε αυτό το πλαίσιο παρατήρησε πως «δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο τί πληρώνουν οι πολίτες».

Επιπρόσθετα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα, «έχει σχέδια να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η Άμυνα της Ευρώπης και η ΕΕ «να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα για αποκλιμάκωση μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι στρατηγική δίοδος για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και πως δεν γίνεται να επιβάλλονται τέλη διέλευσης.

Ως προς το μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πρόοδο που έχουμε κάνει με σημαντική μείωση αφίξεων παράνομων μεταναστών». Ωστόσο, συνέχισε λέγοντας ότι «χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, είναι καιρός για πιο γενναία βήματα. Αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ να το γνωρίζουν πριν το ταξίδι, να τους στείλουμε μήνυμα ότι αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα».

«Δώσαμε 850 εκατ. ευρώ για μέτρα στήριξης»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το κόστος των καυσίμων, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως μέχρι στιγμής, κυβέρνηση έχει δαπανήσει 850 εκατ. ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης, μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή και συνέχισε: «Είμαστε μια χώρα που μέσω της σωστής δημοσιονομικής της πολιτικής, μπορεί να αξιοποιεί έναν περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο που έχει. Έχουμε ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση της τάξης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο diesel, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι να μη χρειαστεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητούμε για μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών».

«Όλοι βρεθήκαμε με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που εκτιμούσαμε. Ας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία», είπε στη συνέχεια.