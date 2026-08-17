Η Μάνη μετά τη θεομηνία: Τόνοι λάσπης, καταστροφές και πάνω από 100 ακινητοποιημένα οχήματα

Η επόμενη μέρα της σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκει τη Μάνη αντιμέτωπη με σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο και περιουσίες, μετά τις πρωτοφανείς ποσότητες νερού που έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες τον Δεκαπενταύγουστο.

Μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες, κατεγράφησαν 141 χιλιοστά βροχής, ποσότητα πολλαπλάσια του μέσου όρου για την περιοχή τον Αύγουστο. Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα, καθώς από τις 14:00 έως τις 20:00 καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις. Η μεγαλύτερη ένταση της βροχόπτωσης σημειώθηκε μεταξύ 16:30 και 17:30, όταν έπεσαν περίπου 68 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα.

Μεγάλες ζημιές σε πολλές περιοχές της Μάνης

Τα έντονα φαινόμενα έπληξαν τόσο τη δυτική, όσο και την ανατολική πλευρά της Μάνης. Σημαντικά προβλήματα σε Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αρεόπολη, αλλά και σε περιοχές όπως Έξω Νύμφιο, Κοκκάλα, Λάγια και Πόρτο Κάγιο.

Δρόμοι μετετράπησαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ, πέτρες, χώματα, ξύλα και άλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τα νερά. Σε σημεία του οδικού δικτύου προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις παρασύρθηκαν από την ορμή των υδάτων.

Στο Οίτυλο, περισσότερα από 100 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ, από νωρίς το πρωί κάτοικοι και συνεργεία ξεκίνησαν την προσπάθεια απομάκρυνσης λάσπης και φερτών υλικών. Στο Καραβοστάσι καταγράφηκαν επίσης σοβαρά θέματα στην πρόσβαση, με επισκέπτες να εγκλωβίζονται στην περιοχή.

Πάνω από 50 κλήσεις στην Πυροσβεστική – 10 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για τη μεταφορά 10 ατόμων από οχήματα σε ασφαλή σημεία.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία, η Αστυνομία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ, μηχανήματα επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διάνοιξη δρόμων.

Κινητοποίηση προκάλεσε και το περιστατικό με γυναίκα στο Οίτυλο, η οποία επηρεάστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Το χτύπημα ήταν έμμεσο και η γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με πληροφορίες. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη λόγω των προβλημάτων που είχε προκαλέσει η κακοκαιρία, ωστόσο, γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, κατάφεραν να την προσεγγίσουν.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου παρέμεινε για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

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