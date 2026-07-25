Μυστήριο στην Καστοριά με τα κρούσματα σαλμονέλας - Δεν προέρχονται από κοτόπουλο

Πάνω από 10 τα κρούσματα 

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Μυστήριο στην Καστοριά με τα κρούσματα σαλμονέλας - Δεν προέρχονται από κοτόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Καστοριά καταγράφηκαν κρούσματα σαλμονέλας που πιθανότατα δεν προέρχονται από κοτόπουλο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ.
  • Η πηγή της επιδημίας παραμένει υπό διερεύνηση και θεωρείται διαφορετική από προηγούμενα περιστατικά.
  • Περισσότερα από δέκα άτομα, κυρίως νέοι και παιδιά, εμφάνισαν συμπτώματα όπως πυρετό, εμετούς και διάρροια.
  • Το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα από τις 18 Ιουλίου λόγω της ταυτόχρονης προσέλευσης των ασθενών.
  • Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν σαλμονέλα, υποδεικνύοντας βακτηριακή λοίμωξη πιθανώς από τρόφιμα ή νερό.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καστοριά, μετά την καταγραφή κρουσμάτων σαλμονέλας, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ να αναφέρει μεταξύ άλλων πως μάλλον «δεν προέρχονται από κοτόπουλο».

Αναλυτικά, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι «έχουμε μία συρροή ξανά σε άλλη περιοχή, στην Καστοριά. Φαίνεται να είναι διαφορετική αυτή η πηγή συρροής στην επιδημιολογική διερεύνηση που κάνουμε. Δεν πρέπει να είναι κοτόπουλο αυτό το οποίο δημιούργησε το πρόβλημα, ωστόσο δεν έχει τελειώσει ακόμη η διερεύνηση».

«Τα καλοκαίρια έχουμε τέτοιες συρροές κρουσμάτων. Στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι δηλητηριάσεις από σαλμονέλα είναι πάρα πολύ αθώες. Μας ταλαιπωρούν, αλλά σπάνια πρέπει να πάρουμε αντιβίωση και ευτυχώς εξαιρετικά σπάνια θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου» πρόσθεσε.

Το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι και σήμερα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων – ανάμεσά τους και πολλά παιδιά – με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, περισσότερα από δέκα άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:56ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Γραμμή 3 από την Κυριακή – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

10:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια μετά τις βάσεις Πόσο κοστίζει πλέον ένα σπίτι σε μεγάλες φοιτητουπόλεις - Πίνακες

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στην Καστοριά με τα κρούσματα σαλμονέλας - Δεν προέρχονται από κοτόπουλο

10:45NEWSBOMB

Μπαρτσελόνα: Το νέο «διαμάντι» της Μασία είναι μόλις 11 ετών και μαγεύει όλη την Ευρώπη – Βίντεο

10:40WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν τον απόλυτο μέγιστο αριθμό ετών που μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθο: Κινητοποίηση του 112 μετά από σήμα από τη Βρετανία έσωσε 17χρονη από αυτοκτονία

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ψυχρή λίμνη του 2002 «χτύπησε» ξανά το 2026 - Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Τα αξιώματα είναι εξαιρετικά προσωρινά – Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός»

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Φιάλη υγραερίου εξερράγη δίπλα σε δημοσιογράφο στις φωτιές του Μπορντό (video)

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντόλιθος ή κεραμικό τούβλο: Μηχανικοί αποκαλύπτουν τη διαφορά που αλλάζει το κόστος ενός έργου

10:10WHAT THE FACT

Γιατί η αυριανή ημέρα θα είναι η μικρότερη του 2026 - Το παράδοξο του πλανήτη μας

10:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Η δεύτερη ανάγνωση - Ποιες σχολές ανέβηκαν εντυπωσιακά και ποιες... κατηφόρισαν

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο δήμαρχος που έγινε… σκουπιδιάρης: Με περούκα και ψεύτικη γενειάδα έμαθε τι γίνεται στους δρόμους

10:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπνοβασία της ανθρωπότητας προς τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ιταλία η Νικόλ Κίντμαν – «Φουντώνουν» τα σενάρια για σχέση με γνωστό επενδυτή

09:56ΚΟΣΜΟΣ

«Αν προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει»: Άνιση μάχη με τις φλόγες στη Μαδρίτη - Τα... παρατάνε οι πυροσβέστες

09:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πλήρωσαν ακριβά το εντυπωσιακό σόου με καπνογόνα στον τελικό Κυπέλλου: «Τσουχτερά» πρόστιμα σε Μπάγερν και Στουτγκάρδη

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Λουκ Κόλερ: Πέθανε ο τραγουδιστής των Sick Of It All – Θρήνος στην punk hardcore σκηνή

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Πειραιάς: Η στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς στη Γρηγορίου Λαμπράκη - Εγκλωβίστηκε διανομέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Πειραιάς: Η στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς στη Γρηγορίου Λαμπράκη - Εγκλωβίστηκε διανομέας

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

07:54LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Συγκλονίζει η ηθοποιός - Δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

09:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber: Το μήνυμα από το «Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος μέσα στο σπίτι του - Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Χιόνισε στον Όλυμπο... 24 Ιουλίου - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

09:56ΚΟΣΜΟΣ

«Αν προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει»: Άνιση μάχη με τις φλόγες στη Μαδρίτη - Τα... παρατάνε οι πυροσβέστες

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου

07:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά»: Παρέδωσαν τα «όπλα» οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη από την mega πυρκαγιά - Μαζικές εκκενώσεις

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πάρτι στη Βουλιαγμένη: 43 χρόνια από το «ελληνικό Woodstock» του Λουκιανού Κηλαηδόνη

07:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα παραλειπόμενα του Προεδρικού: Γιατί ο εθνικός ύμνος χάθηκε στο βάθος και τι περιείχε το κυπελάκι

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις: Τα σενάρια για κατώτατο και εθνική σύνταξη

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η Ελλάδα έστειλε αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία και όχι στη Γαλλία για τις δασικές πυρκαγιές

08:31NEWSBOMB

Μετά τον λαγοκέφαλο το γουρουνόψαρο: Πώς θα το αναγνωρίσετε - Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μουστακλής: Ο στρατιωτικός που έγινε σύμβολο αντίστασης κατά της χούντας

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κόντρα στη Superteam των 76ers – Η Ανατολή «φλέγεται»!

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με το έγκλημα στη Σύρο: Δεν ασκήθηκαν διώξεις - Σήμερα αναπαράσταση του εγκλήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ