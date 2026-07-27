Γυρνούσαν την Ελλάδα για διακοπές και αυτός την ξυλοφόρτωνε – Συνελήφθη 32χρονος στο Ηράκλειο
Ο 32χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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- Συνελήφθη στο Ηράκλειο ένας 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ενδοοικογενειακή βία.
- Ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε τη σύντροφό του σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο τα ξημερώματα της Κυριακής.
- Η γυναίκα κατήγγειλε ότι η κακοποίηση συνέβαινε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου παραθέριζαν.
- Ο 32χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
Στην σύλληψη ενός 32χρονου Γερμανού τουρίστα προχώρησε η Αστυνομία στο Ηράκλειο για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 32χρονος που έχει έρθει διακοπές στην Ελλάδα με την συνομήλικη σύντροφό του φέρεται να την ξυλοκόπησε σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής.
Όπως κατήγγειλε η γυναίκα στις αρχές, ο 32χρονος φέρεται να της επιτίθεντο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που παραθέριζαν.
Ο 32χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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