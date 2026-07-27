Γυρνούσαν την Ελλάδα για διακοπές και αυτός την ξυλοφόρτωνε – Συνελήφθη 32χρονος στο Ηράκλειο

Ο 32χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Γιάννης Καλύβας

Γυρνούσαν την Ελλάδα για διακοπές και αυτός την ξυλοφόρτωνε – Συνελήφθη 32χρονος στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη στο Ηράκλειο ένας 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ενδοοικογενειακή βία.
  • Ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε τη σύντροφό του σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο τα ξημερώματα της Κυριακής.
  • Η γυναίκα κατήγγειλε ότι η κακοποίηση συνέβαινε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου παραθέριζαν.
  • Ο 32χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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Στην σύλληψη ενός 32χρονου Γερμανού τουρίστα προχώρησε η Αστυνομία στο Ηράκλειο για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 32χρονος που έχει έρθει διακοπές στην Ελλάδα με την συνομήλικη σύντροφό του φέρεται να την ξυλοκόπησε σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα στις αρχές, ο 32χρονος φέρεται να της επιτίθεντο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που παραθέριζαν.

Ο 32χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

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