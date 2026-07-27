Νέα τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός σε τροχαίο 62χρονος δικυκλιστής στην Ιαλυσό

Snapshot Ένας 62χρονος δικυκλιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ιαλυσό της Ρόδου το απόγευμα του Σαββάτου.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 62χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο στην οδό Αργοναυτών.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Το δυστύχημα προστίθεται στη σειρά σοβαρών τροχαίων που έχουν σημειωθεί πρόσφατα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει τη Ρόδο, καθώς ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα του Σαββάτου στην Ιαλυσό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:45, επί της οδού Αργοναυτών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Ο 62χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Το νέο δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των σοβαρών τροχαίων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, εντείνοντας τον προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο νησί.

Με πληροφορίες από rodiaki.gr

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