Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται προβλήματα στους δρόμους

Snapshot Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως τα Πατήσια.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Μεσογείων, ειδικά στην περιοχή του Χολαργού και κοντά στα νοσοκομεία.

Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρι και σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό.

Η κίνηση είναι πιο ομαλή στη Συγγρού, την Παραλιακή και στο μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

Επιβραδύνσεις καταγράφονται σε ορισμένα σημεία της Αττικής Οδού. Snapshot powered by AI

Μεγάλες καθυστερήσεις εμφανίζονται στον Κηφισό, όπου τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου παρατηρούνται τμήματα με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται από το ύψος του Αιγάλεω έως τα Πατήσια, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στο αντίθετο ρεύμα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στην περιοχή του Χολαργού και κοντά στα νοσοκομεία, ενώ κατά τόπους καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, προς το Χαλάνδρι.

Επιβραδύνσεις διακρίνονται επίσης σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών κοντά στη συμβολή με τον Κηφισό, καθώς και σε ορισμένα σημεία της Αττικής Οδού. Αντίθετα, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη στη Συγγρού, την Παραλιακή και στο μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

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