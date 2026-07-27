Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (27/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (27/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

27/7/2026 5:00:00 πμ27/7/2026 7:00:00 μμΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΛ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΣΠ.ΝΟΥΣΗ - ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΖΑΚΟΥ - ΔΑΜΙΑΝΟΥ - ΗΣΥΧΙΑΣ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΠΑΡΝΗΘΑ-ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ-ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ325Κατασκευές
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 10:00:00 πμΑΧΑΡΝΩΝΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ - ΑΙΒΑΛΙΟΥ - ΜΗΤ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ - ΘΕΡΟΥΣ - ΚΑΖΑΣΤΑΝ326Κατασκευές
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 10:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ972Κατασκευές
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:Α. ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ832Λειτουργία
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ968Κατασκευές
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 12:00:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ246Κατασκευές
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 277 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 263 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 249-255 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ971Κατασκευές
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΙΑΠΕΤΟΥ 7 έως κάθετο: ΠΥΘΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ854Λειτουργία
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 40 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ882Λειτουργία
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 4:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ501Λειτουργία
27/7/2026 8:00:00 πμ27/7/2026 5:00:00 μμΜΑΡΑΘΩΝΑΝ.ΜΑΚΡΗ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΛΕΩΦ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΜΠΡΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΚΙΟΚΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ1717Λειτουργία
27/7/2026 9:00:00 πμ27/7/2026 1:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ974Κατασκευές
27/7/2026 9:00:00 πμ27/7/2026 1:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ974Κατασκευές
27/7/2026 11:00:00 πμ27/7/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΝΟ 23 απο κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ969Κατασκευές
27/7/2026 11:00:00 πμ27/7/2026 3:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΠΑΤΣΙ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΑ έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
27/7/2026 11:30:00 πμ27/7/2026 2:00:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ276Κατασκευές
27/7/2026 12:00:00 μμ27/7/2026 3:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΖΑΝΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΠΙΖΑΝΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 37 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ973Κατασκευές
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