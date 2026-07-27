Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (27/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|27/7/2026 5:00:00 πμ
|27/7/2026 7:00:00 μμ
|ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
|Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΣΠ.ΝΟΥΣΗ - ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΖΑΚΟΥ - ΔΑΜΙΑΝΟΥ - ΗΣΥΧΙΑΣ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΠΑΡΝΗΘΑ-ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ-ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|325
|Κατασκευές
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 10:00:00 πμ
|ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ - ΑΙΒΑΛΙΟΥ - ΜΗΤ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ - ΘΕΡΟΥΣ - ΚΑΖΑΣΤΑΝ
|326
|Κατασκευές
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 10:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|972
|Κατασκευές
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:Α. ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|832
|Λειτουργία
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|968
|Κατασκευές
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 12:00:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ
|246
|Κατασκευές
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 277 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 263 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 249-255 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|971
|Κατασκευές
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΙΑΠΕΤΟΥ 7 έως κάθετο: ΠΥΘΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|854
|Λειτουργία
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 40 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|882
|Λειτουργία
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|501
|Λειτουργία
|27/7/2026 8:00:00 πμ
|27/7/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑ
|Ν.ΜΑΚΡΗ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΛΕΩΦ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΜΠΡΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΚΙΟΚΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1717
|Λειτουργία
|27/7/2026 9:00:00 πμ
|27/7/2026 1:30:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ
|974
|Κατασκευές
|27/7/2026 9:00:00 πμ
|27/7/2026 1:30:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ
|974
|Κατασκευές
|27/7/2026 11:00:00 πμ
|27/7/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΝΟ 23 απο κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|969
|Κατασκευές
|27/7/2026 11:00:00 πμ
|27/7/2026 3:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΑΤΣΙ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΑ έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|27/7/2026 11:30:00 πμ
|27/7/2026 2:00:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
|276
|Κατασκευές
|27/7/2026 12:00:00 μμ
|27/7/2026 3:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΖΑΝΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΠΙΖΑΝΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 37 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|973
|Κατασκευές
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