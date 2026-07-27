Ιnfluencer κατέγραψε τη στιγμή που δέχεται επίθεση από καρχαρία στα Φίτζι

Snapshot Ο Νεοζηλανδός influencer Χένρι Γκιμπς δέχθηκε επίθεση από γκρίζο καρχαρία υφάλων στα νησιά Φίτζι ενώ ψάρευε με ψαροτούφεκο.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος στο δεξί πόδι, το οποίο παραμένει λειτουργικό χωρίς μόνιμη βλάβη.

Ο Χένρι δεν κρατάει κακία στον καρχαρία, αναγνωρίζοντας ότι το ζώο βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον και κυνηγούσε τροφή.

Συνιστά να τερματίζονται οι καταδύσεις αν παρατηρηθεί αλλαγή στη συμπεριφορά του καρχαρία και να προτιμώνται απλές μαύρες στολές καταδύσεων στους τροπικούς.

Τονίζει ότι ο κίνδυνος από καρχαρία δεν πρέπει να εκτιμάται μόνο από το μέγεθός του και καλεί σε προσοχή σε περίπτωση νευρικής ή επιθετικής συμπεριφοράς. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη παραλίγο να έχει για έναν δημιουργό περιεχομένου με θέμα το ψάρεμα, η αναζήτηση υλικού για τους ακολούθους του, όταν βούτηξε με αναπνευστήρα στα νησιά Φίτζι και βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν καρχαρία και παραλίγο να χάσει το πόδι του.

Ο Νεοζηλανδός influencer, Χένρι Γκιμπς κατέγραψε με την κάμερά του, στις 18 Ιουλίου, τη στιγμή που ένας γκρίζος καρχαρίας υφάλων του επιτίθεται ενώ εκείνος ψαρεύει με ψαροτούφεκο σε μία από τις πρώτες του καταδύσεις στα νησιά.

Άμεσα δύτες έσπευσαν να τον βγάλουν από το νερό και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και μεταμόσχευση δέρματος στο δεξί πόδι του, το οποίο ωστόσο παραμένει λειτουργικό και δεν υπέστη μόνιμη βλάβη

Ο influencer παρά τη φρικτή επίθεση, δεν τρέφει «καμία κακία» προς τον καρχαρία – παραδεχόμενος ότι το αρπακτικό «βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον, κυνηγώντας τη τροφή του», αν και δεν είναι σε θέσει να καταλάβει τι τρόμαξε τόσο πολύ το ζώο ώστε να του επιτεθεί.

«Κοιτάζοντας πίσω, αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό σημάδι για να διακόψω την κατάδυση. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ένας καρχαρίας αυτού του μεγέθους θα αποτελούσε μεγάλη απειλή, και αυτό ήταν λάθος.»

Ο Χένρι μοιράστηκε επίσης συμβουλές που πρέπει να ακολουθεί κανείς όταν βρίσκεται στο νερό με καρχαρία. «Αν η συμπεριφορά ενός καρχαρία αρχίσει να αλλάζει, τερματίστε την κατάδυση και απομακρυνθείτε. Στους τροπικούς, προτιμήστε απλές μαύρες στολές κατάδυσης. Έχω ακούσει από τότε για αρκετά περιστατικά με γκρίζους καρχαρίες των υφάλων που αφορούσαν δύτες που φορούσαν στολές κατάδυσης με καμουφλάζ. Αν ένας καρχαρίας γίνει νευρικός, απρόβλεπτος ή όλο και πιο επιθετικός, μην το αγνοήσετε. Μην κρίνετε τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία.»

Δείτε το βίντεο της επίθεσης