Ηράκλειο: Συμπλοκή πέντε ατόμων με καδρόνια και λάμα σε πάρκινγκ - Δύο συλλήψεις

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στο πάρκινγκ του Καράβολα, απέναντι από το Τάλως, στο Ηράκλειο, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου πέντε ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν άμεσα προκειμένου να σταματήσουν το επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες.

Πρόκειται για έναν 28χρονο υπήκοο Συρίας, ο οποίος φέρεται να κρατούσε καδρόνι, καθώς και έναν 36χρονο υπήκοο Παλαιστίνης, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε λάμα.

Το σημείο που έγινε η συμπλοκή

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν από την ολοκλήρωση της αστυνομικής επέμβασης.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η συμπλοκή, καθώς και τι προηγήθηκε του επεισοδίου. Παράλληλα, εξετάζεται εάν προκύπτουν ευθύνες και για άλλα άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.