Μαίνεται η δασική πυρκαγιά στο Βέλγιο - Μάχη να μην «περάσει» στη Γερμανία

Snapshot Η δασική πυρκαγιά στο φυσικό καταφύγιο High Fens του Βελγίου εξαπλώθηκε και απειλεί να περάσει στη Γερμανία, φτάνοντας κοντά στην πόλη Monschau που εκκενώθηκε μερικώς.

Περίπου 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους έχουν καταστραφεί και περίπου 600 κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις περιοχές Waimes και Bütgenbach.

Οι βελγικές αρχές ζήτησαν και έλαβαν διεθνή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Η προσπάθεια κατάσβεσης δυσχεραίνεται λόγω κακής ορατότητας από τον καπνό, δύσβατου εδάφους και μεταβαλλόμενης κατεύθυνσης ανέμου.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε συνθήκες ασυνήθιστα ζεστού και ξηρού καιρού τις προηγούμενες εβδομάδες. Snapshot powered by AI

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στα γερμανο-βελγικά σύνορα, θέτει σε κινητοποίηση τους μηχανισμούς των δύο χωρών, ενώ καταφθάνει ευρωπαϊκή βοήθεια για να συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά στο βελγικό φυσικό καταφύγιο High Fens εξαπλώθηκε, απειλώντας να περάσει σε γερμανικό έδαφος, φθάνοντας 300 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της μικρής γραφικής πόλης Monschau, η οποίο χρειάστηκε να εκκενωθεί μερικώς, από περίπου 30 άτομα. Προηγουμένως, οι κάτοικοι είχαν ήδη κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο λόγος είναι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από τον καπνό.

Incêndio florestal na Bélgica está se aproximando da Alemanha, imagens da cidade fronteriça de Monschau, mostram o céu apocalíptico e as autoridades estão aconselhando os moradores a deixarem suas casas, devido a densa fumaça.#Belgium #German pic.twitter.com/SixeQvXjn8 — Hugo Borges (@hbj_r77032) August 16, 2026

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει μια περιοχή περίπου 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 4.000 γήπεδα ποδοσφαίρου. Τεράστια σύννεφα καπνού κινούνται μέχρι τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Περίπου 600 κάτοικοι στους κοντινούς δήμους Waimes και Bütgenbach στην επαρχία της Λιέγης αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος. Οι αρχές συνέστησαν επίσης στους τουρίστες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Οι βελγικές αρχές ζήτησαν βοήθεια και από τη Γερμανία για την κατάσβεση της φωτιάς. Η υποστήριξη έχει ήδη ξεκινήσει, ανακοίνωσε η περιοχή της πόλης του Άαχεν. Επί του παρόντος, συγκεντρώνονται οι δυνάμεις που προορίζονται για διασυνοριακή ανάπτυξη.

Το Βέλγιο έκανε επίσης χρήση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ για να λάβει βοήθεια από άλλες χώρες, όπως ανακοίνωσε η Επίτροπος της ΕΕ Hadja Lahbib στο X. Η Ολλανδία έστειλε πυροσβεστικά ελικόπτερα, η Σουηδία δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης είναι δύσκολες εξαιτίας ενός συνδυασμού κακής ορατότητας λόγω του καπνού, δύσβατων σημείων, αλλά και της απρόβλεπτης κατεύθυνσης του ανέμου.

Της πυρκαγιάς είχαν προηγηθεί ασυνήθιστα ζεστές και ξηρές καιρικές συνθήκες τις τελευταίες εβδομάδες.