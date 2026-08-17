Αιματηρό επεισόδιο στην Κόρινθο: Δύο γυναίκες επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 61χρονο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (16/8) στις Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας, με έναν 61χρονο άνδρα να τραυματίζεται από μαχαίρι και δύο γυναίκες να συλλαμβάνονται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γυναίκες, ηλικίας 31 και 57 ετών, υπήκοοι Ρουμανίας, φέρεται να διαπληκτίστηκαν με τον 61χρονο. Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι δύο γυναίκες φέρονται να του επιτέθηκαν και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γυναικών. Την υπόθεση χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Νεμέας.

Ο 61χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.