Ήπειρος: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση αναζήτησης 42χρονου κυνηγού - Εντοπίστηκε σώος στη Νεμέρτσικα

Snapshot Ο άνδρας είχε χαθεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας ενώ κυνηγούσε με άλλους τρεις από το Αγρίνιο.

Η επιχείρηση αναζήτησης περιελάμβανε 15 πυροσβέστες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου και την ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» Ηπείρου.

Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 42χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο που τον παρέλαβε από το σημείο μετά τον εντοπισμό του. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 42χρονου κυνηγού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Ο άνδρας εντοπίστηκε σώος στην περιοχή των ελληνοαλβανικών συνόρων και συγκεκριμένα στο όρος Νεμέρτσικα, κοντά στις Δρυμάδες Πωγωνίου.

Ο 42χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με ακόμη τρεις κυνηγούς από το Αγρίνιο. Όταν οι συνοδοί του διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν, ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 15 πυροσβέστες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ. και την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου. Στην προσπάθεια συνέβαλαν επίσης μέλη της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» Ηπείρου.

Παράλληλα, στην περιοχή όπου πραγματοποιούνταν οι έρευνες επιχειρούσαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά τον εντοπισμό του, ο 42χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο, το οποίο έσπευσε στο σημείο για να τον παραλάβει.