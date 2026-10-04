Ford Fathom: Το ηλεκτρικό pickup που θα έχει τηλεόραση στο frunk

Του Γιάννη Σκουφή

Μπορεί η επίσημη παρουσίαση του Ford Fathom να απέχει ακόμη, όμως ήδη αρχίζουν να γίνονται γνωστές ορισμένες από τις ιδέες που εξετάζει η Ford για το νέο ηλεκτρικό pickup. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αφορά τον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται κάτω από το εμπρός καπό, γνωστό και ως frunk.

Σύμφωνα με πατέντα που έχει καταθέσει η Ford Global Technologies στις ΗΠΑ, ο εμπρός χώρος αποσκευών μπορεί να διαθέτει ένα αναδιπλούμενο τμήμα, το οποίο ανοίγει προς τα κάτω με τρόπο παρόμοιο με την πίσω πόρτα ενός pickup.

Στο εσωτερικό του προβλέπεται η τοποθέτηση επίπεδης οθόνης, η οποία παραμένει προστατευμένη όταν το frunk είναι κλειστό και αναδιπλώνεται προς τα έξω όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

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Η συγκεκριμένη διάταξη δεν προορίζεται μόνο για την τηλεόραση. Με το καπό ανοιχτό προς τα πάνω και το κάτω τμήμα προς τα κάτω δημιουργείται ένας χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας ή ακόμη και ως τραπέζι για κάμπινγκ και υπαίθριες δραστηριότητες.

Το Fathom αναμένεται να βασίζεται στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα Universal Electric Vehicle της Ford και να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης παροχής ενέργειας, ώστε η μπαταρία του να μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για βασική έκδοση με έναν ηλεκτροκινητήρα, κίνηση στους πίσω τροχούς και μπαταρία 51,0 kWh, με αυτονομία περίπου 400 χιλιομέτρων. Αργότερα αναμένονται ισχυρότερες τετρακίνητες εκδόσεις με δύο ηλεκτροκινητήρες και μεγαλύτερη μπαταρία, με την αυτονομία να πλησιάζει τα 480 χιλιόμετρα.

Η παρουσίαση του Ford Fathom αναμένεται στις αρχές του 2027. Μέχρι τότε, βέβαια, η τηλεόραση στο frunk παραμένει προς το παρόν μία κατοχυρωμένη ιδέα και όχι επιβεβαιωμένος εξοπλισμός του μοντέλου.