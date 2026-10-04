Βήμα προς τη λύση ενός κοσμικού μυστηρίου: Το LUX-ZEPLIN κατέγραψε σήμα που κρύβει τη σκοτεινή ύλη

Τι μπορεί να σημαίνει για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Σύμπαντος 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βήμα προς τη λύση ενός κοσμικού μυστηρίου: Το LUX-ZEPLIN κατέγραψε σήμα που κρύβει τη σκοτεινή ύλη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το πείραμα LUX-ZEPLIN κατέγραψε ένα σήμα που μπορεί να προέρχεται από αλληλεπίδραση σωματιδίου σκοτεινής ύλης WIMP, χωρίς όμως να αποτελεί επιβεβαιωμένη ανακάλυψη.
  • Το σήμα έχει στατιστική σημαντικότητα 2,6 sigma, που σημαίνει 0,5% πιθανότητα να οφείλεται σε γνωστό υπόβαθρο, αλλά δεν φτάνει το όριο 5 sigma για επιστημονική επιβεβαίωση.
  • Το πείραμα διεξάγεται σε βάθος σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου μέσα στη Γη, με στόχο να μειώσει τις παρεμβολές από κοσμικές ακτίνες και θόρυβο.
  • Εάν το σήμα προέρχεται από σκοτεινή ύλη, τότε το πιθανό σωματίδιο έχει μάζα πάνω από 200 φορές αυτή του πρωτονίου.
  • Η ομάδα συνεχίζει τη συλλογή δεδομένων για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει το εύρημα, καθώς η επανάληψη παρόμοιων γεγονότων είναι κρίσιμη για την οριστική απάντηση.
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Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σήμα κατέγραψε το πείραμα LUX-ZEPLIN (LZ), δίνοντας στους επιστήμονες ένα νέο και σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να εντοπίσουν για πρώτη φορά άμεσα τη σκοτεινή ύλη.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε ένα μεμονωμένο γεγονός αλληλεπίδρασης που είναι δύσκολο να εξηγηθεί από τα γνωστά σήματα υποβάθρου της κανονικής ύλης. Το γεγονός είναι συμβατό με ένα πιθανό σήμα από ένα WIMP (Weakly Interacting Massive Particle), μία από τις βασικές υποψήφιες κατηγορίες σωματιδίων για τη σκοτεινή ύλη. Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται ακόμη για επιβεβαιωμένη ανακάλυψη.

Η νέα ανάλυση παρουσιάστηκε στο συνέδριο TeV Particle Astrophysics 2026 στην Ιαπωνία και αποτελεί μέχρι σήμερα το πιο ενδιαφέρον εύρημα του LZ στην αναζήτηση της σκοτεινής ύλης.

Ένα μόνο γεγονός που μπορεί να αλλάξει την έρευνα

Το σήμα αφορά μια πυρηνική ανάκρουση με ενέργεια περίπου 248 keV, σε μια περιοχή όπου οι ερευνητές περίμεναν ελάχιστα γεγονότα από γνωστό υπόβαθρο. Το γεγονός παρέμεινε αφού η ομάδα ολοκλήρωσε τους ελέγχους της, γεγονός που το έκανε ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Η στατιστική σημαντικότητα του ευρήματος είναι 2,6 sigma. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 0,5% πιθανότητα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να μπορεί να εξηγηθεί από γνωστές πηγές υποβάθρου. Το ποσοστό είναι αρκετά μικρό ώστε να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, αλλά απέχει σημαντικά από το 5 sigma, το όριο που χρησιμοποιείται στη σωματιδιακή φυσική για να χαρακτηριστεί ένα αποτέλεσμα ανακάλυψη.

Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες δεν λένε ακόμη «βρήκαμε τη σκοτεινή ύλη». Λένε ότι βρήκαν κάτι που αξίζει να διερευνηθεί πολύ περισσότερο.

Τι είναι η σκοτεινή ύλη

Η σκοτεινή ύλη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματα της σύγχρονης φυσικής.

Δεν εκπέμπει ούτε απορροφά φως με τον τρόπο που το κάνει η κανονική ύλη, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τη δούμε άμεσα. Η παρουσία της, όμως, υποδηλώνεται από τις βαρυτικές επιδράσεις της σε γαλαξίες, σμήνη γαλαξιών και στη γενικότερη δομή του Σύμπαντος.

Οι σημερινές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η σκοτεινή ύλη αντιστοιχεί περίπου στο 85% της συνολικής ύλης του Σύμπαντος. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει άμεση ανίχνευσή της.

Το LZ προσπαθεί να καταγράψει την εξαιρετικά σπάνια στιγμή κατά την οποία ένα υποθετικό σωματίδιο σκοτεινής ύλης θα αλληλεπιδράσει με έναν πυρήνα κανονικής ύλης.

Ο ανιχνευτής βρίσκεται σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο κάτω από τη Γη

Για να μπορέσουν να αναζητήσουν ένα τόσο ασθενές σήμα, οι επιστήμονες έχουν μεταφέρει το πείραμα βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Το LUX-ZEPLIN λειτουργεί στο Sanford Underground Research Facility (SURF) στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ, σχεδόν ένα μίλι κάτω από την επιφάνεια. Το μεγάλο βάθος λειτουργεί ως φυσική ασπίδα απέναντι στις κοσμικές ακτίνες, ενώ πρόσθετα συστήματα θωράκισης και ανίχνευσης βοηθούν στον περιορισμό των σημάτων που θα μπορούσαν να μιμηθούν μια αλληλεπίδραση σκοτεινής ύλης.

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Ο ανιχνευτής του πειράματος LUX-ZEPLIN (LZ) κατά τη συναρμολόγησή του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο

Στο κέντρο του πειράματος βρίσκεται ένας ανιχνευτής που χρησιμοποιεί 10 τόνους υπερκαθαρού υγρού ξένου. Όταν ένα σωματίδιο αλληλεπιδρά με έναν πυρήνα ξένου, μπορεί να προκαλέσει μια πολύ μικρή ποσότητα φωτός και ηλεκτρικό σήμα. Αυτά καταγράφονται από το σύστημα του ανιχνευτή και αναλύονται ώστε να διαπιστωθεί τι είδους γεγονός τα προκάλεσε.

Το πιθανό WIMP θα ήταν εκατοντάδες φορές βαρύτερο από ένα πρωτόνιο

Εάν το συγκεκριμένο γεγονός προκλήθηκε πράγματι από σκοτεινή ύλη, τότε οι υπολογισμοί δείχνουν προς ένα WIMP με μάζα τουλάχιστον 200 GeV/c², δηλαδή πάνω από 200 φορές τη μάζα ενός πρωτονίου.

Τα WIMPs είναι υποθετικά σωματίδια που θεωρείται ότι θα μπορούσαν να αλληλεπιδρούν πολύ ασθενώς με την κανονική ύλη. Για δεκαετίες αποτελούν έναν από τους βασικούς υποψήφιους για την εξήγηση της σκοτεινής ύλης, όμως οι μέχρι τώρα αναζητήσεις δεν είχαν οδηγήσει σε άμεση ανίχνευση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο γεγονός βρίσκεται σε μια ενεργειακή περιοχή που μπορεί να δώσει στοιχεία για πιο σύνθετους τρόπους αλληλεπίδρασης από εκείνους που περιγράφουν τα απλούστερα μοντέλα WIMP.

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Αριστερά, σχηματική απεικόνιση του ανιχνευτή LUX-ZEPLIN και δεξιά, η λειτουργία ανίχνευσης σωματιδίων μέσα στον θάλαμο

Μήνες ελέγχων για να αποκλειστεί κάθε άλλη εξήγηση

Η ερευνητική ομάδα δεν αντιμετώπισε το γεγονός ως πιθανή σκοτεινή ύλη χωρίς να εξετάσει πρώτα τις εναλλακτικές.

Οι επιστήμονες πέρασαν μήνες αναλύοντας τις πιθανές πηγές υποβάθρου και ελέγχοντας τόσο τον ανιχνευτή όσο και το περιβάλλον του. Το γεγονός παρέμεινε ως ένα ιδιαίτερο «outlier», χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί εύκολα από τους γνωστούς μηχανισμούς.

Όπως έχει επισημάνει ο Sam Eriksen, επικεφαλής συγγραφέας της σχετικής μελέτης, οι ερευνητές γνωρίζουν πλέον τόσο καλά τον ανιχνευτή και τα υπόβαθρά του ώστε ακόμη και ένα μεμονωμένο ασυνήθιστο γεγονός έχει ιδιαίτερη αξία για την έρευνα.

Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν θα ξανασυμβεί

Η πραγματική απάντηση μπορεί να έρθει μόνο με περισσότερα δεδομένα.

Το LZ συνεχίζει τη λειτουργία του και τη συλλογή δεδομένων, έχοντας ήδη δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ στην αναζήτηση της σκοτεινής ύλης.

Εάν στο μέλλον εμφανιστούν επιπλέον γεγονότα με παρόμοια χαρακτηριστικά, η στατιστική σημαντικότητα του σήματος θα μπορούσε να αυξηθεί. Αντίθετα, εάν δεν εμφανιστούν νέα αντίστοιχα γεγονότα, το συγκεκριμένο συμβάν μπορεί τελικά να αποδειχθεί μια εξαιρετικά σπάνια διακύμανση του υποβάθρου.

Για την ώρα, το LUX-ZEPLIN δεν έχει δώσει την οριστική απάντηση στο μυστήριο της σκοτεινής ύλης. Έχει δώσει όμως στους επιστήμονες ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία μέχρι σήμερα και έναν ακόμη λόγο να κοιτάξουν βαθύτερα στο αόρατο κομμάτι του Σύμπαντος.

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