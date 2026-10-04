Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πού κλείνουν δρόμοι σε Αθήνα και Πειραιά - Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ

Αγώνες δρόμου, αθλητικές διοργανώσεις και έργα φέρνουν εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και απαγορεύσεις σε Αθήνα, Πειραιά και άλλες περιοχές

Ανθή Κουρεντζή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πού κλείνουν δρόμοι σε Αθήνα και Πειραιά - Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου εφαρμόζονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Πετρούπολη, Μαραθώνα και Αιτωλικό λόγω αθλητικών εκδηλώσεων και έργων.
  • Στην Αθήνα, οι ρυθμίσεις αφορούν το Greece Race for the Cure, με διακοπές κυκλοφορίας από τις 06:00 έως τις 13:00 σε κεντρικούς δρόμους.
  • Στον Πειραιά, η κυκλοφορία διακόπτεται από τις 07:00 έως τις 13:00 σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου λόγω του Run Greece Πειραιάς.
  • Στον Μαραθώνα και στο Αιτωλικό θα ισχύσουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάθμευσης σε συγκεκριμένες οδούς κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων.
  • Στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού θα υπάρχει πλήρης αποκλεισμός εξόδου και στενώσεις λωρίδων έως τις 06:00 της Δευτέρας λόγω έργων.
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Σε ισχύ τίθενται σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και περιορισμούς σε Αθήνα, Πειραιά, Πετρούπολη, Μαραθώνα και Αιτωλικό.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις περιοχές στις οποίες διεξάγονται οι εκδηλώσεις, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Αθήνα – Greece Race for the Cure

Στο κέντρο της Αθήνας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Greece Race for the Cure 2026. Από τις 06:00 έως τις 13:00 επηρεάζονται τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Ευελπίδων, ενώ από τις 07:30 έως τις 13:00 οι περιορισμοί επεκτείνονται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Μαυροματαίων, η Πατησίων, η 3ης Σεπτεμβρίου, η Μάρνη, η Ακαδημίας και η Πανεπιστημίου. Η κάθετη διέλευση κατά μήκος της διαδρομής θα γίνεται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος.

Πειραιάς – Run Greece

Από τις 07:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου του Πειραιά λόγω του Run Greece Πειραιάς 2026.

Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή όσο διαρκούν οι ρυθμίσεις.

Πετρούπολη – 4ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου

Προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας θα ισχύσουν και στην Πετρούπολη από τις 08:30 έως τις 11:00.

Οι ρυθμίσεις αφορούν τμήματα των οδών Κολοκοτρώνη, Βορείου Ηπείρου, Φερών, 25ης Μαρτίου, Ιγνατίου, Προκοπίου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μάρκου Μπότσαρη.

Μαραθώνας – Πρωτάθλημα τριάθλου

Στον Δήμο Μαραθώνα, λόγω του πρωταθλήματος τριάθλου Ανδρών – Γυναικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις από τις 07:45 έως τις 12:30.

Προβλέπεται αντιδρόμηση λωρίδας στη Λεωφόρο Σουλίου και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της Λεωφόρου Σχινιά και της Λεωφόρου Σουλίου. Θα ισχύσουν παράλληλα εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς που κινούνται μεταξύ Αθήνας, Κάτω Σουλίου, Σχινιά και Δικαστικών.

Αιτωλικό – 1ος Γύρος Λιμνοθάλασσας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ και στο Αιτωλικό από τις 09:00 και μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Προβλέπονται προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης σε τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού Αγρινίου – Μεσολογγίου, καθώς και σε δημοτικές και επαρχιακές οδούς της περιοχής.

Σε αρκετά σημεία θα πραγματοποιούνται εκτροπές, ενώ θα διατηρούνται εναλλακτικές διαδρομές για την εξυπηρέτηση των οδηγών.

Και έργα στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Πέρα από τις αθλητικές διοργανώσεις, την Κυριακή θα ισχύουν και περιορισμοί στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, στο πλαίσιο έργων που έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο.

Έως τις 06:00 της Δευτέρας θα υπάρχει πλήρης αποκλεισμός του κλάδου εξόδου προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, με διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομές για Ι.Χ. και βαρέα οχήματα.

Παράλληλα εφαρμόζονται στενώσεις λωρίδων τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και στην Αττική Οδό.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Τροχαία θα βρίσκεται στα σημεία των εκδηλώσεων και των κυκλοφοριακών περιορισμών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.

Η βασική σύσταση προς τους οδηγούς είναι να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους νωρίτερα, να αποφεύγουν τους κλειστούς άξονες, να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αστυνομικών.

Σε Αιτωλικό και Μεσολόγγι προβλέπεται και απαγόρευση στάθμευσης σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής.

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